Ростовская область: депутата и его жену обнаружили мёртвыми

Позднее в Законодательном собрании Ростовской области была подтверждена информация о смерти депутата и его жены. Причины смерти и подробности случившегося не сообщаются, сказано супруги "трагически погибли".

О депутате:

Алабушев являлся депутатом от партии "Единая Россия". Депутат был в комитете по образованию, науке, культуре и информационной политике, а также в комитете по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества. Кроме депутатской деятельности мужчина был директором государственного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур имени И. Г. Калиниченко".