Ростовская область: депутата и его жену обнаружили мёртвыми

В жилом доме в Зернограде Ростовской области были обнаружены тела депутата Законодательного собрания региона Андрея Алабушева и его супруги. Об этом сообщает Snob.ru со ссылкой на ТАСС.
Позднее в Законодательном собрании Ростовской области была подтверждена информация о смерти депутата и его жены. Причины смерти и подробности случившегося не сообщаются, сказано супруги "трагически погибли".
Собеседник ТАСС сказал, что на телах были найдены множественные рубленые раны.
Согласно информации собеседника "Интерфакса", супруги были убиты при ограблении.
"Интерфакст" передаёт, что Следственный комитет России завел дело об убийстве.
О депутате:
Алабушев являлся депутатом от партии "Единая Россия". Депутат был в комитете по образованию, науке, культуре и информационной политике, а также в комитете по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества. Кроме депутатской деятельности мужчина был директором государственного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур имени И. Г. Калиниченко".