Гороскоп Павла Глобы на високосный февраль 2020 года

По прогнозу астролога, в феврале звезды и планеты в основном будут находиться в достаточно благоприятном положении, что хорошо скажется на настроении людей, их продуктивности и прочем. Конечно, будут и трудности - без них никуда. Нужно лишь знать, что необходимо для их преодоления.

Овен

Этим людям Павел Глоба рекомендует, что называется, брать быка за рога, поскольку благоприятное расположение планет существенно отразится на их жизни и поможет преодолеть любые трудности на своем пути.

Февраль станет идеальным временем как для работы, так и для домашних дел и поиска новых увлечений. Кроме того,

по мнению астролога, Овнам полезно будет заняться здоровьем, в частности - выработать в себе новую положительную привычку.

Например, можно начать бегать или больше двигаться, делать растяжку, ходить на йогу. Не стоит обходить стороной любые мысли о своем самочувствии, ведь оно сильнее всего отражается на настроении и удаче. В феврале звезды принесут Овнам много добра и сделают их более внимательными к мелочам.

Телец

Для Тельцов самой важной сферой в первой половине февраля станет финансовая, в которой, по словам Павла Глобы, они имеют шанс преуспеть. Можно покупать и продавать недвижимость, преображать свой дом, делая ремонт или перестановку. Вполне возможно, что Тельцы узнают чей-то очень важный секрет, но им придется пообещать человеку, которого это касается, и самим себе, что они о нем никому никогда не расскажут.

Самое важное для представителей этого знака - поддерживать свое эмоциональное здоровье и хорошее настроение, отмечает астролог.

Ближе к концу февраля он советует Тельцам заняться амурными делами. Тем, кто находится в отношениях, важно проявить внимание к своей половинке, а все, кто пока одинок, могут открыто флиртовать и ходить на свидания.

Близнецы

Деньги и работа - основная тема февраля для людей, рожденных подзЗнаком Близнецов.

Вторая половина февраля - прекрасное время для покупок, заключения важных сделок, смены работы, решения юридических проблем.

Сидеть без дела явно не стоит, убежден Павел Глоба.

Звезды и планеты повысят тягу Близнецов к созданию новых связей уже с первых дней февраля. Велика вероятность того, что им удастся найти новые полезные контакты. Вместе с тем повысится потребность в общении, тяга к обучению и получению знаний, улучшится память. Лучшего времени для повышения профессионального образования и получения новых навыков просто не найти.

Рак

Ночные светила будут весьма гармоничными, поэтому Ракам в феврале стоит активизироваться в деловой сфере и в сфере общения. Новые знакомства будут полезными не только в работе, бизнесе и любви.

Представителям данного знака может встретиться кто-то очень полезный, важный и невероятно близкий по духу, энергетике и мировоззрению.