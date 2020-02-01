Несчастье в Елгавском крае: пожарные обнаружили трех погибших

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 16 пожаров, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
В результате пожаров погибли три человека, пострадали еще два.
Три человека погибли в результате пожара в Елгавском крае, где вчера возник пожар в полутораэтажном жилом доме, сообщила пресс-секретарь VUGD Агрита Витола.
Пожарные получили вызов на пожар в доме площадью 100 кв. м около 22:00.
Внутри здания спасатели нашли двух погибших, а позже, в ходе ликвидации возгорания, обнаружили тело еще одного человека.
До прибытия спасателей из дома эвакуировался один человек, он пострадал и был передан медикам. Пожар был ликвидирован около 2 часов ночи.
За первый месяц текущего года в результате пожаров погибли 16, пострадали 20 человек. В минувшие сутки сотрудники VUGD также 20 раз выезжали на спасательные работы.