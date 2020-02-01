Несчастье в Елгавском крае: пожарные обнаружили трех погибших

В результате пожаров погибли три человека, пострадали еще два.

Три человека погибли в результате пожара в Елгавском крае, где вчера возник пожар в полутораэтажном жилом доме, сообщила пресс-секретарь VUGD Агрита Витола.

Пожарные получили вызов на пожар в доме площадью 100 кв. м около 22:00.

Внутри здания спасатели нашли двух погибших, а позже, в ходе ликвидации возгорания, обнаружили тело еще одного человека.

До прибытия спасателей из дома эвакуировался один человек, он пострадал и был передан медикам. Пожар был ликвидирован около 2 часов ночи.