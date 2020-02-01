Сб, 1.02.2020
Магия в том, что мы еще не видели прецедентов, чтобы после каминг-аута карьера человека закончилась. Она никогда не заканчивается. Но этот страх, как и любой другой страх, иррационален. Карен Шаинян, журналист, автор YouTube-шоу "Straight Talk With Gay People"

Несчастье в Елгавском крае: пожарные обнаружили трех погибших

Иллюстративное фото

ФОТО: Una Kupruka/LETA

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 16 пожаров, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

В результате пожаров погибли три человека, пострадали еще два.

Три человека погибли в результате пожара в Елгавском крае, где вчера возник пожар в полутораэтажном жилом доме, сообщила пресс-секретарь VUGD Агрита Витола.

Пожарные получили вызов на пожар в доме площадью 100 кв. м около 22:00.

Внутри здания спасатели нашли двух погибших, а позже, в ходе ликвидации возгорания, обнаружили тело еще одного человека.

До прибытия спасателей из дома эвакуировался один человек, он пострадал и был передан медикам. Пожар был ликвидирован около 2 часов ночи.

За первый месяц текущего года в результате пожаров погибли 16, пострадали 20 человек. В минувшие сутки сотрудники VUGD также 20 раз выезжали на спасательные работы.

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