Вечером 26 января 1972 года в одном из поселков в Чехословакии Бруно Хонке услышал крик. Прибыв на место, откуда доносился звук, он был шокирован ужасающей картиной - везде валялись обломки самолета. И хотя казалось, что в такой аварии выжить невозможно, одной девушке это удалось.

Среди останков самолета мужчина заметил окровавленную девушку в бирюзовой форме. Она дышала. Чудом выжившую звали Весна Вулович, и она, сама еще не осознавая этого, тогда установила один из самых странных рекордов Гиннесса в мире - пережила падение с огромной высоты без парашюта.

Родившейся в Сербии Весне Вулович на момент аварии было 22 года, и стюардессой она работала всего восемь месяцев. За несколько лет до этого она ездила в Великобританию, чтобы изучать английский язык, и поняла, что ее тянет к путешествиям. Когда Вулович узнала, что одна из ее подруг хочет стать стюардессой и таким образом объехать весь мир, девушка подумала, что это может быть ее счастливым шансом.

В 1971 году Весна пробовала устроиться на работу в JAT Airways - крупнейшую авиакомпанию в Югославии.

Она особенно волновалась по поводу обязательного медицинского осмотра -

у нее было констатировано пониженное давление, поэтому она выпила пару чашек крепкого кофе перед проверкой. Трюк сработал, и Весну приняли на работу.

Спустя восемь месяцев девушку назначили работать на JAT Flight 367 - рейс из Стокгольма в Белград с пересадкой в Копенгагене. Когда она прибыла на борт самолета, поняла, что компания перепутала ее со стюардессой с таким же именем, но согласилась на полет: раньше она никогда не была в Дании, и это была прекрасная возможность увидеть новую страну. К сожалению, остальные члены команды не разделили ее энтузиазмом - Весна хотела вместе с ними отправиться исследовать город, однако ее коллеги просто закрылись в своих комнатах.

26 января 1972 года экипаж ждал своего самолета в аэропорту Копенгагена. Пассажиры заняли места, и в четверть третьего они поднялись в воздух. Спустя 46 минут полета произошла авария - взрыв в багажном отделении.

Самолет буквально раскололся на несколько частей и, находясь на 10-километровой высоте, начал падать на землю. Из 28 пассажиров и членов экипажа выжил только один человек - Весна.

Ей очень повезло, потому что Бруно Хонке - человек, который нашел ее среди обломков самолета, - служил военным медиком во время Второй мировой войны, и ему удалось поддерживать жизнь девушки до прибытия спасательных служб.

У Весны были сломаны обе ноги, три позвонка, ребра и проломлен череп. Ее доставили в больницу в Праге, где она провела несколько дней в коме.

Ситуацию усугубило внутримозговое кровоизлияние, что привело к полной потере памяти - последнее, что она помнила, пока не увидела родителей в больнице, было то, как она встречала пассажиров перед тем роковым полетом. И хотя после таких тяжелых травм девушка могла остаться парализованной или даже умереть, Весна восстановилась и через десять месяцев уже могла ходить.

Первое, что попросила девушка, когда очнулась, это была сигарета. Позже она упомянула в интервью национальному телевидению, что столь быстрое выздоровление было вызвано ее детской диетой - шоколад, шпинат и рыбий жир.

Инспекторы по безопасности полетов, расследовавшие эту аварию, выдвинули теорию о том, что Весна выжила благодаря тому, что в момент крушения находилась в задней части самолета с тележкой-закусочной. В то время как большинство пассажиров были поглощены изменившимся давлением воздуха, Вулович оказался в ловушке между тележкой и стеной самолета. Фрагмент самолета со стюардессой приземлился в лесистой снежной местности, которая смягчила падение.

Лечащие врачи Весны отметили, что девушку спасло от смерти именно то, что ранее не позволяло ей быть стюардессой - низкое давление.

Взрыв в багажном отделении, по-видимому, был организован хорватской сепаратистской группировкой "Усташи", которая в те годы с помощью террористических атак пыталась обеспечить независимость Хорватии от Югославии.