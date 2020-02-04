Brexit, кино и "наши за границей"

Поэтому предпочту сосредоточиться на другом. Попробую отследить и сравнить, как ведут себя попавшие в трудные ситуации герои обоих фильмов - Алена из "Кота в стене" и Олег из одноименного фильма Курсиетиса.

Первая убеждена: она - гражданка ЕС, стало быть, ее права в Соединенном Королевстве (до Brexit) - абсолютно те же, что и у самых что ни на есть потомственных британцев. И она уверенно эти права отстаивает. Оптимизм и здравый смысл не покидают Алену даже в моменты сильно сгустившегося кафкианского абсурда.

А что делает Олег, осознав, что фактически попал в рабство? Он обнаруживает полнейшую неосведомленность о том, как работают правовые институции в Европе. Его первая попытка "достучаться" до полиции путем имитации мелкого хулиганства откровенно смешна - и известная своей нерасторопностью и общим "рилэксом" бельгийская полиция нижнего звена отвечает ему такой же "шуткой". Отпустив, за незначительностью проступка и обилием дел поважнее, на все четыре стороны.

Разинь бы Олег рот и промолви единственное слово: "рабство", - тот же не желающий себе лишней работы бельгийский околоточный с не меньшим удовольствием избавился от Олега - но только радостно поставив "галочку", и передав нашего героя "по инстанции" в структуры, занимающиеся организованной преступностью.

С которыми, впрочем, Олег и так уже очень вскоре столкнется - увы, сначала в качестве подозреваемого.

Вторая попытка Олега прокричать SOS не менее комична. Потихоньку вынув из куртки своего "патрона" отобранный тем его собственный телефон, Олег звонит... своей бабушке в Латвию. Ведь бабушке, в отличие от отфутболившей его бельгийской полиции, можно доверять. Она уж точно побеспокоит полицию латвийскую...

Эта попытка в итоге срабатывает. Более того, звонок, о котором бельгийские правоохранительные органы информируют латвийские коллеги, снимает с Олега возникшие, было, подозрения в причастности к бандитской группировке, чьей жертвой он стал.

Но вся эта непростая цепочка не только напоминает доставание правой ногой левого уха. Она заодно и показывает, как мало знают о Европе отправляющиеся на заработки жители ее периферии. А разве эта информация засекречена? Разве не выложена она на всех употребимых на континенте языках - в том числе и на родном языке Олега - в том же интернете, без которого люди его поколения не могут прожить и дня?

Дело ведь не в том, что Алена - "полноценная" гражданка Болгарии/ЕС, а Олег - обладатель негражданского паспорта Латвии. В том же "неполноценном" негражданском паспорте, однако, ясно прописано: предъявитель - под охраной латвийского государства. То есть, европейских законов. Впрочем, под той же охраной находится и любой иностранец, пребывающий в ЕС - неважно, китаец он, американец или индус.

Вряд ли Олегу неизвестны такие азы. И уж всяко знает он, что его пребывание в другой стране Евросоюза абсолютно легально. Догадывается, по всей видимости, и о том, что криминальная полиция Латвии и Бельгии каким-то образом связаны - иначе не просил бы бабушку связаться с полицией в Риге. И все же его осведомленность о "большой картинке" - в частности, об общеевропейской сети правоохранительных механизмов - весьма пунктирна. И именно эта отрывочность - как, отчасти, и недоверие к официозу, который, если совсем уж не приперло, лучше обходить стороной, - становится одной из серьезных причин его злоключений.

И если бы только его!