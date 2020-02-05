Ср, 5.02.2020
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Актер Яков Рафальсон согласился баллотироваться на выборах в Рижскую думу

Яков Рафальсон

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Яков Рафальсон согласился баллотироваться на выборах в Рижскую думу от партии "Честь служить Риге" (ЧСР), агентству LETA подтвердил сам Рафальсон. 

Рафальсон сказал, что встретился с председателем Рижской думы Олегом Буровым (ЧСР) и согласился на его предложение.

В то же время он поделился, что мало разбирается в "партийных делах" и что для него не имеет значения, победит ли он на выборах или нет.

"Важно то, что я сделаю для Риги, и для меня будет честью служить рижанам", - сказал актер.

Он рассказал, что в советское время никогда не был в партии, хотя она изо всех сил пыталась "заставить" актера вступить в ее ряды.

Он также поделился, насколько ему близка и дорога Рига, и признался, что у него есть коллекция рижских почтовых открыток.

На вопрос, планирует ли он вступить в партию, Рафальсон не дал однозначного ответа.

Как сообщалось, если Сейм примет закон о роспуске Рижской думы, выборы могут состояться в последнюю субботу апреля.

Заседание по этому законопроекту перенесено на 13 февраля. 

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