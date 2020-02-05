Ср, 5.02.2020
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Блёстки, яркий макияж и сногсшибательные образы: предпоказ "Хищных птиц" в Риге
Фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Во вторник, 4 февраля, в 18.00 в кинотеатре Forum Cinemas на закрытом предпоказе фильма "Birds of Prey" ("Хищные птицы") собрались местные инфлюенсеры и мастера грима. 

На мероприятии были такие инфлюенсеры make-up комьюнити как Амуна Давис, Paradimodi, Лаура Валута, Катрина Кареле, Patrishamusic.

А вы были на премьере? Ищите себя на фото!

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Главные роли в фильме исполнили такие актёры как Марго Робби, Мэри Элизабет Уинстэд, Джерни Смоллетт-Белл, Крис Мессина, Рози Перес, Юэн Макгрегор и Эли Вонг. 

В кинотеатрах фильм можно будет посмотреть уже с 7 февраля. 

Трейлер фильма:

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