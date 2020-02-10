Наливать ли алкоголикам? Шотландия вслед за Канадой решилась на эксперимент

Через 14 месяцев участия в Managed Alcohol Project Макмахон говорит о надежде снова найти работу и совсем перестать пить.

Полная трезвость может быть побочным эффектом, но она не является главной целью канадской программы. По словам ее основателя доктора Джеффа Тернбулла, их основная задача - стабилизировать тяжелую зависимость алкоголиков и остановить их от употребления растворителей и антисептиков. А также - вывести этих людей с улицы и вернуть им чувство собственного достоинства.

Болезнь, которую можно вылечить

Кэрен Маккласки считает, что достойных альтернатив у программы нет BBC

Согласно исследованию, опубликованному шотландским правительством, в 2018 году в стране было зафиксировано 1136 смертей, связанных с алкогольной зависимостью. Данные за 2016-2017 годы говорят о 36 тыс. пациентов, попавших в больницу по тем же причинам.

Всего же в стране 24% взрослых значительно превышают безопасные дозы употребления алкоголя, из них большинство приходится на мужчин в возрасте 55-64 лет. Это та самая возрастная группа, с которой сегодня успешно работают в Канаде.

Получится ли у Шотландии справиться с проблемой благодаря канадскому опыту, неизвестно. Но у Кэрен Маккласки уже есть похожий успешный пример. Она была основательницей организации The Scottish Violence Reduction Unit, которая, совместно с NHS и социальными службами, помогает предотвратить насилие на улицах, дома и на работе.

Организация работает по принципу: "Насилие - это болезнь, которую можно вылечить". Благодаря ее усилиям в Шотландии удалось сократить количество преступлений, связанных с ножевыми ранениями, в два раза.

Почему Россия не переймет опыт Канады?

Подобная практика обращения с алкоголезависимыми людьми малоприменима в России, считает врач-психиатр, нарколог Сергей Полятыкин. По его мнению, алкоголики нуждаются прежде всего в социальной реабилитации, а не в бесплатной порции вина. Полятыкин считает практику, введенную в Канаде и вводимую в Шотландии, консервированием проблемы. В России, по его мнению, подобное, если и было возможно, то в 90-е годы, но не сейчас.

"Общество отторгает тех людей, которые не думают об обществе в целом. Человека надо не консервировать в его беде, а восстановить его психику, физиологию, социальный статус, адаптировать. Это сверхзадача".

Психиатр, нарколог эксперт ВОЗ Владимир Менделевич, напротив, говорит о возможной эффективности заместительной терапии, но соглашается с тем, что в России эта практика не будет внедрена.

"Концепция снижения вреда - это концепция, которая зарекомендовала себя эффективной во многих сферах медицины. Там, где есть хронические заболевания, там, где вылечить болезнь невозможно. Вообще она пришла из сферы ВИЧ-СПИД. Доказательства есть также в сфере наркоопиоидной зависимости. По поводу алкоголя - не могу сказать пока, эффективно ли это, но то, что гуманно - да. В Советском Союзе была микстура, которую давали пациенту с белой горячкой, когда он поступал в отделение. Эта микстура включала в себя спирт. Это и была заместительная терапия. Потому что не было лекарств, которые могли снять эту непреодолимую тягу у человека. То есть фактически она существовала.

Можно ли сегодня внедрить? Убежден, что нет. Потому что концепция снижения вреда не поддерживается ни минздравом, ни простыми врачами, а рассматривается как подталкивание человека к продолжению болезни. И потому что алкоголизм и другие химические зависимости не признаются болезнями", - говорит Менделевич.

По данным ВОЗ, в рейтинге самых пьющих стран лидируют Молдавия, Литва, Чехия, Сейшелы и Германия. Россия занимает шестнадцатое место. Россиянин выпивает 10-13 литров абсолютного алкоголя, то есть спирта, в год.