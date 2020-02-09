В Иецаве найдена сбитая машиной собака: спасшие пса просят о помощи

В Иецаве была найдена сбитая машиной собака. Пес уже передан в ветеринарную клинику в Риге. Общество защиты животных ĶEPU-ĶEPĀ обратилось к общественности с просьбой о помощи - найти хозяина животного и/или помочь покрыть расходы на лечение пострадавшей собаки.
"Собака в тяжелом шоке. В клинике ухаживают за его ранами и по возможности стабилизируют состояние.
Принимая во внимание события последних дней, мы свои финансовые ресурсы исчерпали. Об этом расскажем позже, когда переборем нынешний кризис. Сейчас крайне необходима ваша финансовая поддержка, так как, учитывая, что хозяин собаки пока не нашелся и чип не найден, нам необходимо покрыть счет за клинику.
Держим кулачки за малыша, которого мы уже назвали Джордано Бруно", - говорится в заявлении сообщества по защите животных ĶEPU-ĶEPĀ.