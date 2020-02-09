В Иецаве найдена сбитая машиной собака: спасшие пса просят о помощи

"Собака в тяжелом шоке. В клинике ухаживают за его ранами и по возможности стабилизируют состояние.

Принимая во внимание события последних дней, мы свои финансовые ресурсы исчерпали. Об этом расскажем позже, когда переборем нынешний кризис. Сейчас крайне необходима ваша финансовая поддержка, так как, учитывая, что хозяин собаки пока не нашелся и чип не найден, нам необходимо покрыть счет за клинику.