Грета бы одобрила: самые экологичные образы "Оскара-2020"

Оливия Колман

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Актриса Оливия Колман выбрала Stella McCartney. Ткань её платья отвечает всем параметрам устойчивого развития, пишет bazaar.ru. Кроме того, серьги знаменитости выполнены из искусственно выращенных в специальных "этичных" лабораториях бриллиантов.

Марго Робби

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Один из простых способов показать свою приверженность к "зелёным" - выбрать не новый, а винтажный наряд. Например, именно это сделала Марго Робби. Звезда была на дорожке в кутюрном изделии Chanel с открытыми плечами из весенней коллекции 1994 года.

Сирша Ронан

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Актриса Сирша Ронан пошла дальше, выбрав платье Gucci, которое было создано из той же ткани, что и её платье для церемонии BAFTA. Вторичное использование!

Леа Сейду

ФОТО: SCANPIX

Актриса и модель Леа Сейду тоже выбрала платье с экологичным бэкграундом - платье создано в сотрудничестве с организацией Red Carpet Green Dress - инициативой женщин-экоактивисток.

Элизабет Бэнкс

ФОТО: SCANPIX

Но проще всех поступила актриса Элизабет Бэнкс: её платью Badgley Mischka, в котором она была на афтепати, 16 лет! Она его уже надевала на постоскаровское мероприятие.

Фурор Джейн Фонды в наряде с "историей"

ФОТО: SCANPIX

Как пишет hellomagazine, 82-летняя звезда вышла на сцену в красном платье с блестками из переработанных материалов от Elie Saab. В этом наряде она уже была на Каннском кинофестивале в 2014 году.

Решение актрисы появиться в платье шестилетней давности связано с её заявлением, что она больше никогда не будет приобретать новые вещи, поскольку их производство отрицательно влияет на экологию.

Стоит отметить, что образ звезды дополнили украшения Pomellato - эта фирма создает украшения из этического золота, сделанного с соблюдением всех экологических и социальных норм.

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