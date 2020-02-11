Грета бы одобрила: самые экологичные образы "Оскара-2020"

В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения премии "Оскар". Некоторые гостьи мероприятия попытались уместиться в рамки понятия eco-friendly при выборе своего образа.
Оливия Колман
Актриса Оливия Колман выбрала Stella McCartney. Ткань её платья отвечает всем параметрам устойчивого развития, пишет bazaar.ru. Кроме того, серьги знаменитости выполнены из искусственно выращенных в специальных "этичных" лабораториях бриллиантов.
Марго Робби
Один из простых способов показать свою приверженность к "зелёным" - выбрать не новый, а винтажный наряд. Например, именно это сделала Марго Робби. Звезда была на дорожке в кутюрном изделии Chanel с открытыми плечами из весенней коллекции 1994 года.
Сирша Ронан
Актриса Сирша Ронан пошла дальше, выбрав платье Gucci, которое было создано из той же ткани, что и её платье для церемонии BAFTA. Вторичное использование!
Леа Сейду
Актриса и модель Леа Сейду тоже выбрала платье с экологичным бэкграундом - платье создано в сотрудничестве с организацией Red Carpet Green Dress - инициативой женщин-экоактивисток.
Элизабет Бэнкс
Но проще всех поступила актриса Элизабет Бэнкс: её платью Badgley Mischka, в котором она была на афтепати, 16 лет! Она его уже надевала на постоскаровское мероприятие.
Фурор Джейн Фонды в наряде с "историей"
Как пишет hellomagazine, 82-летняя звезда вышла на сцену в красном платье с блестками из переработанных материалов от Elie Saab. В этом наряде она уже была на Каннском кинофестивале в 2014 году.
Решение актрисы появиться в платье шестилетней давности связано с её заявлением, что она больше никогда не будет приобретать новые вещи, поскольку их производство отрицательно влияет на экологию.
Стоит отметить, что образ звезды дополнили украшения Pomellato - эта фирма создает украшения из этического золота, сделанного с соблюдением всех экологических и социальных норм.
Галерея: Самые экологичные платья "Оскара-2020"
Галерея: "Оскар-2020"