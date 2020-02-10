Впереди непопулярные решения: Гришин о должности начальника Госполиции

Гришин пояснил, что, будучи заместителем предыдущего начальника Госполиции Инта Кюзиса, в его отсутствие уже исполнял обязанности начальника Госполиции.

Он выразил надежду, что новый начальник полиции будет найден как можно скорее, поскольку 2020 год для полиции будет непростым, и, возможно, новому начальнику Госполиции, продолжая ее реорганизацию, придется принимать непопулярные решения.

Гришин не дал четкого ответа о выдвижении своей кандидатуры на должность начальника Госполиции, но заявил, что оценит свои возможности, когда будет объявлен конкурс.

Как сообщалось, с 11 февраля до окончания конкурса на должность нового начальника Госполиции его обязанности временно будет исполнять Гришин.

Конкурс может быть объявлен в ближайшее время.

В конце прошлого года прежний начальник Госполиции Интс Кюзис, возглавлявший Госполицию с августа 2011 года, заявил об уходе с должности. В понедельник, 10 февраля, был его последний рабочий день на этом посту.

Также сообщалось, что реорганизацию Госполиции планируется завершить 1 января 2021 года.

Согласно представленному правительству плану, в полиции планируется ликвидировать вакантные должности. В конце 2018 году в Госполиции было 7836 штатных мест, включая 6885 мест должностных лиц со специальными служебными званиями. Планируется ликвидировать 632 из них или 9,2%, оставив 6253 мест. Может сократиться и количество полицейских участков.

Реорганизация подразумевает также введение принципа "универсального полицейского", который и реагирует, и расследует, и занимается превенцией.