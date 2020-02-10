Избраны члены советов Детской клинической больницы и больницы им. Страдиня

Лапше имеет степень магистра экономики. С 2002 года он работал в одной из крупнейших международных аудиторских и консалтинговых компаний PricewaterhouseCoopers.

На пресс-конференции Лапше заявил, что намерен внести вклад в финансовую сферу деятельности больницы - привлечение средств и внутренний контроль, а также в разработку стратегии.

Цеплис имеет степень магистра в области управления бизнесом, он занимал должность члена совета ГАО Latvijas Dzelzceļš. Кроме того, на протяжении десяти лет он являлся директором предприятия сферы хозяйственного обслуживания отходов L&T.

Первоочередными задачами он назвал пересмотр оплаты труда работников и реализацию второго этапа строительства корпуса А больницы им. Страдиня.

В свою очередь Юркевич является генеральным директором Каунасской клиники Литовского университета медицинских наук. Он в совете будет отвечать за вопросы, касающиеся медицины.

В совет Детской клинической университетской больницы вошли Катрине Юдовица, Зане Котане и Яри Петайя, сообщила агентству LETA представитель больницы Вита Штейна.

Юдовица более 20 лет работала на высших руководящих должностях в странах Балтии и Финляндии.

У Котане есть опыт работы в руководстве и финансовом управлении компаний как государственного, так и частного сектора.

В свою очередь Петайя является врачом-педиатром и исполнительным директором детской больницы в Хельсинки.

Ведущий партнер проводившей конкурс рекрутинговой компании Amrop Айга Арсте-Авотиня сообщила, что компания для работы в советах обеих больниц искала представителей трех профилей - специалиста в области здравоохранения, управляющего преобразованиями и финансиста.