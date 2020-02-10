Избраны члены советов Детской клинической больницы и больницы им. Страдиня

Членами совета Клинической университетской больницы им. Страдиня станут Реналд Юркевич, Юрис Лапше и Рейнис Цеплис, сообщила госсекретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко на пресс-конференции.
Лапше имеет степень магистра экономики. С 2002 года он работал в одной из крупнейших международных аудиторских и консалтинговых компаний PricewaterhouseCoopers.
На пресс-конференции Лапше заявил, что намерен внести вклад в финансовую сферу деятельности больницы - привлечение средств и внутренний контроль, а также в разработку стратегии.
Цеплис имеет степень магистра в области управления бизнесом, он занимал должность члена совета ГАО Latvijas Dzelzceļš. Кроме того, на протяжении десяти лет он являлся директором предприятия сферы хозяйственного обслуживания отходов L&T.
Первоочередными задачами он назвал пересмотр оплаты труда работников и реализацию второго этапа строительства корпуса А больницы им. Страдиня.
В свою очередь Юркевич является генеральным директором Каунасской клиники Литовского университета медицинских наук. Он в совете будет отвечать за вопросы, касающиеся медицины.
В совет Детской клинической университетской больницы вошли Катрине Юдовица, Зане Котане и Яри Петайя, сообщила агентству LETA представитель больницы Вита Штейна.
Юдовица более 20 лет работала на высших руководящих должностях в странах Балтии и Финляндии.
У Котане есть опыт работы в руководстве и финансовом управлении компаний как государственного, так и частного сектора.
В свою очередь Петайя является врачом-педиатром и исполнительным директором детской больницы в Хельсинки.
Ведущий партнер проводившей конкурс рекрутинговой компании Amrop Айга Арсте-Авотиня сообщила, что компания для работы в советах обеих больниц искала представителей трех профилей - специалиста в области здравоохранения, управляющего преобразованиями и финансиста.
Она напомнила, что конкурс на места в советах обеих больниц был объявлен в сентябре 2019 года. Участие в нем приняли 88 кандидатов.