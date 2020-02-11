Число жертв нового коронавируса в Китае превысило тысячу

Число погибших в результате вспышки нового коронавируса в Китае во вторник превысило тысячу и составило 1016 человек. При этом в эпицентре вспышки провинции Хубэй было зарегистрировано 103 новых случая смерти, а в остальном Китае - пять новых случаев за последние 24 часа, сообщает AFP.