Вт, 11.02.2020
В течение этого десятилетия увеличится спрос на электромобили - к концу 2020-х каждый пятый проданный автомобиль будет работать на электричестве, а к 2040 году таковых будет половина от общего числа. Из отчета "Мир в 2030 году"

Число жертв нового коронавируса в Китае превысило тысячу

ФОТО: STRINGER / REUTERS

Число погибших в результате вспышки нового коронавируса в Китае во вторник превысило тысячу и составило 1016 человек. При этом в эпицентре вспышки провинции Хубэй было зарегистрировано 103 новых случая смерти, а в остальном Китае - пять новых случаев за последние 24 часа, сообщает AFP.

В привинии Хубэй подтверждено 2097 новых случаев заболевания. Во всем Китае подтверждено 2478 таких случаев.

Всего в Китае сейчас подтверждено 42 638 случаев заболевания новыми коронавирусом.

Вспышка нового вируса началась в начале декабря на рынке в городе Ухань.

Вечером в понедельник в Китай прибыла команда миссии авангарда коронавируса Всемирной организации здравоохранения ООН. Ее глава Брюс Эйлворд был руководителем реакции ВОЗ на эпидемию вируса Эболы в Западной Африке с 2014 по 2016 годы.

Перед прибытием команды руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что в мире есть несколько "тревожных случаев", когда вирус был подтвержден у людей, которые не связаны с поездками в Китай.

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