Истребители НАТО перепугали жителей Валмиеры

Жители Валмиеры и ее окресностей в среду, 12 февраля, обратили внимание на громкие хлопки, похожие на взрывы. Как пояснили встревоженным жителям в Госполиции, источником шума стали патрульные истребители НАТО F-16. Об этом сообщает Министерство обороны.
В министерстве отметили, что хлопки были вызваны преодолением сверхзвуковой скорости во время планового тренировочного полета истребителей НАТО, базирующихся в Шяуляе.
В ведомстве добавили, что полет осуществлялся в пределах разрешенной высоты, и созданный истребителями шумовой эффект не представляет какой-либо опасности для здоровья людей.