Ср, 12.02.2020
Если мы посмотрим на уровень преступности, то он уже давно падает. Со времен кризиса. Прошлый год тоже не стал исключением. Интс Кюзис, бывший начальник Госполиции
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Истребители НАТО перепугали жителей Валмиеры

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

Жители Валмиеры и ее окресностей в среду, 12 февраля, обратили внимание на громкие хлопки, похожие на взрывы. Как пояснили встревоженным жителям в Госполиции, источником шума стали патрульные истребители НАТО F-16. Об этом сообщает Министерство обороны.

В министерстве отметили, что хлопки были вызваны преодолением сверхзвуковой скорости во время планового тренировочного полета истребителей НАТО, базирующихся в Шяуляе.

В ведомстве добавили, что полет осуществлялся в пределах разрешенной высоты, и созданный истребителями шумовой эффект не представляет какой-либо опасности для здоровья людей.

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