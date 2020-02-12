Истребители НАТО перепугали жителей Валмиеры

Жители Валмиеры и ее окресностей в среду, 12 февраля, обратили внимание на громкие хлопки, похожие на взрывы. Как пояснили встревоженным жителям в Госполиции, источником шума стали патрульные истребители НАТО F-16. Об этом сообщает Министерство обороны.