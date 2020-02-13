"Было +37, когда мы перешли на евро". Тени навели порядок в редакции TVNET

День теней для школьников начался с ознакомительной экскурсии - они своими глазами увидели, что происходит в редакции, в отделе рекламы и маркетинга, администрации, видеоотделе и видеостудии.

Галерея: Экскурсия "теней" по TVNET

Однако для того, чтобы понять, из чего состоит рабочий день журналиста, редактора или корреспондента, одной экскурсии недостаточно, поэтому мы предложили молодым людям самим попробовать себя в роли редактора новостей, продюсера, диктора, видеооператора, интервьюера и корреспондента.

Изначально робкие ребята спустя несколько минут мозгового штурма стали один за другим накидывать идеи, благодаря чему скучное, на первый взгляд, задание - сделать сюжет об изменениях климата - удалось превратить в интересный, порой неконтролируемый интерактив.

ФОТО: TVNET

Оказалось, что сегодняшним школьникам чужд стандартный и уже многим надоевший формат новостей и репортажей. Они предложили показать новости о погоде с другого ракурса.

"Самая холодная погода была зафиксирована через три года после смерти Сталина - в 1956 году, когда температура была -43 градуса - это чуть теплее, чем в Норильске. А в год, когда мы перешли на евро, была самая теплая погода. 37 градусов! Щас зима аномально теплая, и не всех это устраивает".

Сюжет об изменениях климата, который сделали школьники в рамках Дня теней, а также их фейлы (для тех, кто "в танке" - неудачи) - можно увидеть в следующем видео.

Видео! (Наш журналист хотела показаться современной и поэтому написала: "Ребзя, соррян, видосик")