Внук экс-президента Казахстана запросил политического убежища в Великобритании

Проживающий в Лондоне внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев, попросил политического убежища у Великобритании. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
В своем сообщении в сети Facebook Айсултан Назарбаев написал: "я прошу в Великобритании политическое убежище. Мои последние пять лет покрыты серыми полосами. Пора людям узнать, что на самом деле происходило и почему!".
Далее Назарбаев-младший пишет, что оказался "в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности, моей мамы (Дариги Назарбаевой и ее мужем Кайратом Шарипбаевым)".
Он сообщил, что владеет информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана, из-за чего народ его родины потерял миллиарды долларов, сообщает телеканал "Настоящее время".
Также Айсултан Назарбаев сообщает, что после того, как стал изгоем в своей семье, его "поймали и силой накололи психотропными веществами, и отправили гнить в тюрьме, под предлогом прохождения курса лечения, где я провёл долгих четырнадцать месяцев"
29-летний Айсултан Назарбаев – сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его зятя, ныне покойного Рахата Алиева, который покончил с собой в австрийской тюрьме.
В октябре прошлого года Айсултан Назарбаев забрался на балкон отеля International Park Plaza Hotel в Лондоне и угрожал спрыгнуть вниз и покончить с собой. Полиции удалось уговорить его не делать этого. Однако, внук экс-президента устроил погром в квартире, соседи вызвали полицию, а суд позднее приговорил его к году тюремного заключения и исправительным работам, а также обязательному лечению от наркотической зависимости.