Внук экс-президента Казахстана запросил политического убежища в Великобритании

В своем сообщении в сети Facebook Айсултан Назарбаев написал: "я прошу в Великобритании политическое убежище. Мои последние пять лет покрыты серыми полосами. Пора людям узнать, что на самом деле происходило и почему!".

Далее Назарбаев-младший пишет, что оказался "в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности, моей мамы (Дариги Назарбаевой и ее мужем Кайратом Шарипбаевым)".

Он сообщил, что владеет информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана, из-за чего народ его родины потерял миллиарды долларов, сообщает телеканал "Настоящее время".

Также Айсултан Назарбаев сообщает, что после того, как стал изгоем в своей семье, его "поймали и силой накололи психотропными веществами, и отправили гнить в тюрьме, под предлогом прохождения курса лечения, где я провёл долгих четырнадцать месяцев"

29-летний Айсултан Назарбаев – сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его зятя, ныне покойного Рахата Алиева, который покончил с собой в австрийской тюрьме.