"Я выгляжу лучше некоторых женщин": в новом сезоне "Холостяка" участвует модель-андрогин

Житель Уфы Заки Мусин анонсирован в рекламном ролике программы.

В 2018 году Мусин уже давал интервью порталу "Медуза", где рассказал, что не хотел бы создавать однополую семью, ведь в России это было бы тяжело.

"Моя индивидуальность в том, что, будучи мужчиной, я выгляжу лучше некоторых женщин", - уверен Мусин.

Некоторое время назад уфимец переехал в Москву и стал танцевать go-go в ночном клубе. Там он научился профессиональному макияжу и стал еще более женственным. Огромную поддержку Заки оказали родители. Они приняли его перемены во внешности.

Сейчас Заки - востребованная модель-андрогин.