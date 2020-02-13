Чт, 13.02.2020
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  • "Я выгляжу лучше некоторых женщин": в новом сезоне "Холостяка" участвует модель-андрогин

"Я выгляжу лучше некоторых женщин": в новом сезоне "Холостяка" участвует модель-андрогин

ФОТО: https://www.instagram.com/zaki_lucky/

В новом сезоне шоу "Холостяк", героем которого станет 33-летний стоматолог Антон Криворотов, примут участие не только женщины, но и мужчина. Об этом пишет Topnews.ru. 

Житель Уфы Заки Мусин анонсирован в рекламном ролике программы. 

В 2018 году Мусин уже давал интервью порталу "Медуза", где рассказал, что не хотел бы создавать однополую семью, ведь в России это было бы тяжело. 

"Моя индивидуальность в том, что, будучи мужчиной, я выгляжу лучше некоторых женщин", - уверен Мусин. 

Некоторое время назад уфимец переехал в Москву и стал танцевать go-go в ночном клубе. Там он научился профессиональному макияжу и стал еще более женственным. Огромную поддержку Заки оказали родители. Они приняли его перемены во внешности. 

Сейчас Заки - востребованная модель-андрогин. 

Ранее он говорил, что не планировал операции по смене пола и маммопластику, но поклонники считают, что он все же пошел на этот шаг. 

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