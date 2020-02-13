"Я выгляжу лучше некоторых женщин": в новом сезоне "Холостяка" участвует модель-андрогин

В новом сезоне шоу "Холостяк", героем которого станет 33-летний стоматолог Антон Криворотов, примут участие не только женщины, но и мужчина. Об этом пишет Topnews.ru.
Житель Уфы Заки Мусин анонсирован в рекламном ролике программы.
В 2018 году Мусин уже давал интервью порталу "Медуза", где рассказал, что не хотел бы создавать однополую семью, ведь в России это было бы тяжело.
"Моя индивидуальность в том, что, будучи мужчиной, я выгляжу лучше некоторых женщин", - уверен Мусин.
Некоторое время назад уфимец переехал в Москву и стал танцевать go-go в ночном клубе. Там он научился профессиональному макияжу и стал еще более женственным. Огромную поддержку Заки оказали родители. Они приняли его перемены во внешности.
Сейчас Заки - востребованная модель-андрогин.
Ранее он говорил, что не планировал операции по смене пола и маммопластику, но поклонники считают, что он все же пошел на этот шаг.