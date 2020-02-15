Лобовое столкновение и бегство в лес: 15-летнему эстонцу дали максимально возможное наказание

ДТП произошло в эстонской столице в среду, 12 февраля. Водитель Volvo проигнорировал приказ полицейских остановиться, выехал на встречную полосу и врезался в ехавший навстречу автомобиль.

Виновником ДТП оказался 15-летний молодой человек, который сразу после аварии попытался убежать, но был пойман полицией в ближайшей лесной роще.

В результате ДТП пострадал 32-летний мужчина, который был доставлен в больницу на машине скорой помощи для дополнительной проверки состояния здоровья.

Полиции молодой человек уже знаком и молодежная полиция использовала различные методы, чтобы направить его на путь истинный. В свете этого ДТП стоит признать, что для воздействия на него следует применить более серьезные методы, пишет Центр надзора за дорожным движением на своей странице в соцсетях.

В пятницу, 14 февраля, 15-летний водитель предстал перед районным судом. Поскольку он является несовершеннолетним, у него нет необходимых для вождения автомобиля водительских прав.

Помимо игнорирования приказа полиции остановиться, молодой человек должен был объяснить причины аварии, побег с места ДТП, а также отсутствие у автомобиля страховки и техосмотра. По словам подростка, речь идет о машине знакомого друга и конкретной причины для того, чтобы садиться за руль не было, просто таким образом он решил провести свободное время.

Учитывая обстоятельства и последствия совершенного преступления, суд направил молодого человека прямо из зала суда в Центр задержания, где он должен будет провести десять дней.

Десять дней ареста — является максимальным наказанием для несовершеннолетнего.