В помещении, где выбирали генпрокурора, обнаружено подозрительное записывающее устройство

В отделе общественных отношений Госполиции агентству LETA сказали, что полиция получила информацию о том, что после закрытой части заседания совета в помещении было обнаружено не принадлежащее совету записывающее устройство. Для выяснения обстоятельств начат уголовный процесс по разделу Уголовного закона "Преступные деяния против порядка управления".

Уголовный процесс возбужден по факту, а не против конкретного лица.

Агентство LETA сообщает, что в среду прослушивание кандидатов на пост генпрокурора на открытом заседании совета проходило три часа. Затем последовал небольшой перерыв, а потом началось голосование по кандидатам в закрытой части заседания.

Во время закрытой части заседания совета полицейские сопроводили в одно из помещений одного из представителей СМИ, присутствовавших на открытой части заседания. В помещение зашли также сотрудники совета.