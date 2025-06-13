Главы МВД стран Балтии договорились о сотрудничестве в управлении массовой эвакуацией

Как сообщило МВД Литвы, Эстония, Латвия и Литва обязались сотрудничать в случае необходимости массовой эвакуации по всей Балтии, обмениваясь данными о возможностях эвакуации, возможных коридорах эвакуации и пунктах пересечения границы.

Страны также будут стремиться к дальнейшему развитию необходимых инструментов и ресурсов, особенно в плане оказания помощи уязвимым группам.

"Для стран Балтии важно принять единый подход и координировать действия в случае возникновения угроз, чтобы обеспечить безопасность наших людей. Особенно если потребуется масштабная эвакуация", - заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.

"Важно иметь четкие алгоритмы, быстрый обмен информацией необходим для обеспечения эффективной реализации превентивных мер, мер по подготовке и смягчению последствий, а также скоординированное предоставление информации населению во избежание импульсивного поведения как при подготовке к кризису, так и во время него", - добавил Кондратович.