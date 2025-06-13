Эксперт: давно назревающая война между Израилем и Ираном началась

Он отметил, что такая война между Израилем и Ираном назревала уже несколько десятилетий. Ситуация на Ближнем Востоке изменилась еще с момента Исламской революции в Иране в 1979 году, и с тех пор иранские лидеры говорили, что Израиль подлежит уничтожению, пояснил Анджанс. В восьмидесятые годы Иран был больше занят войной с Ираком, а последние 20-30 лет, по словам эксперта, были достаточно напряженными именно в отношениях между Ираном и Израилем.

"Понятно, что Израиль давно говорил, что он не допустит появления у Ирана ядерного оружия. США сделали то же самое - состоялись переговоры между Ираном и США о прекращении ядерной программы Ирана. Очевидно, Израиль понял, что сейчас подходящий момент для действий", - сказал Анджанс.