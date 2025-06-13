Эксперт: давно назревающая война между Израилем и Ираном началась

Давно назревающая война между Израилем и Ираном началась, сказал директор Центра геополитических исследований, ассоциированный профессор Рижского университета им. Страдиня (РСУ) Марис Анджанс, комментируя израильские удары по иранским ядерным объектам и другим военным целям в ночь на пятницу.
Он отметил, что такая война между Израилем и Ираном назревала уже несколько десятилетий. Ситуация на Ближнем Востоке изменилась еще с момента Исламской революции в Иране в 1979 году, и с тех пор иранские лидеры говорили, что Израиль подлежит уничтожению, пояснил Анджанс. В восьмидесятые годы Иран был больше занят войной с Ираком, а последние 20-30 лет, по словам эксперта, были достаточно напряженными именно в отношениях между Ираном и Израилем.
"Понятно, что Израиль давно говорил, что он не допустит появления у Ирана ядерного оружия. США сделали то же самое - состоялись переговоры между Ираном и США о прекращении ядерной программы Ирана. Очевидно, Израиль понял, что сейчас подходящий момент для действий", - сказал Анджанс.
По его мнению, Иран своими ответными ударами только еще больше будет унижен. "Израиль является уверенно сильнейшей страной на Ближнем Востоке в военном отношении, и я думаю, что шансов у Ирана достаточно мало", - сказал эксперт. Он напомнил, что в апреле и октябре 2024 года Иран также наносил воздушные удары по Израилю, однако они были отражены.
Анджанс упоминает, что атаки могут совершать и повстанцы-хуситы из Йемена, однако Израиль ранее уже снизил их способности.
Он не исключает, что в этой войне могут быть жертвы среди мирного населения, но они, скорее всего, не будут большими. "У Израиля очень хорошие системы оповещения, системы противовоздушной обороны, да и США помогут", - сказал Анджанс. Эксперт также не считает, что начатая война может перейти в наземные бои. Однако он допускает, что Иран может совершить какие-либо кибератаки или же могут быть затронуты граждане Израиля в других странах мира.
Анджанс упоминает, что США в настоящее время разозлены на Израиль из-за попыток президента США Дональда Трампа на переговорах добиться прекращения ядерной программы Ирана. При этом США точно будут защищать Израиль, так как Израиль для них занимает первое место во внешней политике, подчеркивает эксперт.
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