Названы партии, которые больше всех потратились на предвыборную агитацию

Больше всего средств израсходовали партии "Латвия на первом месте" (ЛМП), "Новое Единство" и Латвийская Зеленая партия (ЛЗП).

ЛПМ заключила договоры на сумму 332 953 евро, "Новое Единство" - на 262 605 евро, ЛЗП - на 217 623 евро.

Союз зеленых и крестьян потратил 155 862 евро, "Объединенный список" - 149 449 евро, "Стабильности!" - 135 550 евро, "Для развития Латвии" - 144 785 евро, "Платформа 21" - 110 910 евро, "Прогрессивные" - 113 143 евро, Национальное объединение - 106 765 евро.

Расходы "Согласия" составили 68 872 евро, Латвийского объединения регионов - 53 275 евро, партии Sarauj, Latgale! - 46 556 евро.

Остальные партии заключили договоры о размещении агитационных материалов на меньшие суммы.

В предвыборный агитационный период для каждой политической силы был установлен лимит финансовых средств, которые она могла использовать для размещения политической рекламы в городской среде, социальных сетях, интернете, электронных СМИ, а также для благотворительности, спонсорства и других целей. Эти ограничения не касались расходов на изготовление рекламы и планирование кампаний.

Политические организации, подавшие списки по всем регионам Латвии, могли использовать на эти цели до 869 640 евро, а максимальный объем расходов партий, баллотировавшихся только в одном самоуправлении, зависел от количества избирателей и составлял от 4020 до 259 864 евро.

Как отмечает KNAB, все политические организации уложились в установленные нормы по агитации с лимитированным объемом средств.