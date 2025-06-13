Высший руководитель Ирана грозит Израилю местью

Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи в пятницу предупредил Израиль о горьких и болезненных последствиях после ударов по территории Ирана.
"Этим преступлением сионистский режим подготовил себе горькую и болезненную судьбу, и обязательно ее получит", - заявил Хаменеи.
Хаменеи сказал, что он дает вооруженным силам полную свободу действий.
Вооруженные силы Ирана ранее обещали "решительный ответ" на израильскую атаку.
Революционная гвардия Ирана также пообещала отомстить за убийство ее командира Хосейна Салами в результате израильской атаки.
Атаки "не останутся без ответа, и (Израилю) следует ожидать суровой и горькой мести", говорится в заявлении гвардии.
Израиль в ночь на пятницу нанес удары по иранским ядерным объектам и другим военным целям, заявили израильские официальные лица.
Предположительно, в результате израильских ударов были убиты начальник штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и высокопоставленные ядерщики, сказал журналистам источник в израильских структурах безопасности, пожелавший остаться анонимным.
Государственное телевидение Ирана сообщило, что среди убитых - командир революционной гвардии Ирана Хосейн Салами и бывший глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси, а также ядерный ученый Мохаммад Мехди Техранчи.
По данным телевидения, в столице Ирана Тегеране были слышны взрывы и возник пожар в штаб-квартире революционной гвардии Ирана.
Телевидение также сообщало о взрывах в Натанзе в 225 километрах к югу от Тегерана. Там находится ядерный объект с центрифугами по обогащению урана.
Должностное лицо израильской армии заявило, что удары направлены "против ядерной программы Ирана и других военных целей", передает вещательная корпорация BBC, не называя имени должностного лица. Должностное лицо указало, что было нанесено несколько десятков ударов по различным регионам страны.
Удары направлены против ракет дальнего радиуса действия и целей, связанных с ядерной программой, добавило должностное лицо.
Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал заявление, в котором говорится, что Израиль начал "целенаправленную военную операцию по предотвращению угрозы Ирана выживанию Израиля".
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