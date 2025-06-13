Высший руководитель Ирана грозит Израилю местью

"Этим преступлением сионистский режим подготовил себе горькую и болезненную судьбу, и обязательно ее получит", - заявил Хаменеи.

Хаменеи сказал, что он дает вооруженным силам полную свободу действий.

Вооруженные силы Ирана ранее обещали "решительный ответ" на израильскую атаку.

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Революционная гвардия Ирана также пообещала отомстить за убийство ее командира Хосейна Салами в результате израильской атаки.

Атаки "не останутся без ответа, и (Израилю) следует ожидать суровой и горькой мести", говорится в заявлении гвардии.

Израиль в ночь на пятницу нанес удары по иранским ядерным объектам и другим военным целям, заявили израильские официальные лица.

Предположительно, в результате израильских ударов были убиты начальник штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и высокопоставленные ядерщики, сказал журналистам источник в израильских структурах безопасности, пожелавший остаться анонимным.

Государственное телевидение Ирана сообщило, что среди убитых - командир революционной гвардии Ирана Хосейн Салами и бывший глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси, а также ядерный ученый Мохаммад Мехди Техранчи.