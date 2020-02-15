Правосудие в "Сети": приговоры на 86 лет участникам сообщества анархистов и антифашистов

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" — глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты.
В этом выпуске:
- Правосудие в "Сети": где в Пензе найти "террористов" и как "сидячая дичь" добавляет звездочек на погонах?
- А также – три спасенные лягушки в деле Егора Жукова и извинения прокурора перед Иваном Голуновым.
- Специальный гость эфира – адвокат Илья Новиков.
Видео: Итоги| 15.02.2020
Программа "Итоги с Юлией Савченко" — парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть, что сказать.