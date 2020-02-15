Сб, 15.02.2020
Бывший мэр Риги, попав в Брюссель, не видит своей вины в происходящем в Рижской думе. В Риге Ушаков создал свое королевство с вассалами. Это можно было заметить уже давно, однако полная картина открылась, когда мэр был вынужден бежать. Юрис Пуце, министр окружающей среды и регионального развития

Правосудие в "Сети": приговоры на 86 лет участникам сообщества анархистов и антифашистов

ФОТО: скриншот видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" — глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты. 

В этом выпуске:

  • Правосудие в "Сети": где в Пензе найти "террористов" и как "сидячая дичь" добавляет звездочек на погонах?
  • А также – три спасенные лягушки в деле Егора Жукова и извинения прокурора перед Иваном Голуновым.
  • Специальный гость эфира – адвокат Илья Новиков.

Видео: Итоги| 15.02.2020

Программа "Итоги с Юлией Савченко" — парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть, что сказать.

 

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