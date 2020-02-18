Ср, 19.02.2020
Когда люди умирают, это далеко не всегда сопровождается болью. Из моих собственных наблюдений и дискуссий с коллегами можно сделать вывод, что если человек не страдал от болей ранее, то и во время умирания он вряд ли с ними столкнется. Шеймус Койл, специалист по паллиативной терапии
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • "Шелковый путь" Иманты, ночники и баталии из 90-х. Москвич рассказал о "темной стороне Риги"

"Шелковый путь" Иманты, ночники и баталии из 90-х. Москвич рассказал о "темной стороне Риги"

Продолжение статьи
1 / 7
Далее
Контрабанда Центрального рынка, 15-й троллейбус и буфет 9°

ФОТО: Flickr, скриншот видео Youtube

Тур по "Шелковому пути" Иманты - ночникам, "развод" в Старой Риге, баталии из 90-х на Бастионной горке, контрабанда на Рижском центральном рынке и троллейбус-"гетто". Такой столицу Латвии увидел блогер из Москвы, который показал "темную сторону Риги". 

На прошлой неделе мы рассказывали о четырех иностранных туристах из США, Канады и России, которые не так давно посетили столицу Латвии и делились впечатлениями о Риге. Стоит отметить, что большинство из них ограничились исключительно посещением уж очень туристических мест - Старого города, посольского района, туристических ресторанов, в которых втридорога наливают рижский бальзам. 

Все они остались довольны поездкой и рекомендовали Ригу для посещения своим подписчикам. Однако совсем недавно - 12 февраля 2020 когда - на канале "ПЕТЕНЬКА ПЛАНЕТКА", который ведет Петр Ловыгин - блогер из Москвы, вышло видео "Темная сторона Риги / и это Европа? / мошенники в центре города". Как можно понять из названия, блогер показал диаметрально противоположную Ригу.

Мы с ним не совсем согласны, но мы за плюрализм мнений, поэтому сегодня рассказываем, как выглядит "темная сторона Риги", по мнению москвича, за которым следят почти 200 тысяч подписчиков. А заодно объясняем, почему подобным обзорам стоит верить не до конца и как расставленные акценты могут исказить представление о городе и стране в целом. 

Подробнее:

Продолжение статьи
1 / 7
Далее
Контрабанда Центрального рынка, 15-й троллейбус и буфет 9°

Последние новости

НАВЕРХ