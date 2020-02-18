Суд по трагедии в Золитуде: прокуратуру просят начать дело против Vikom Industries

Также суд постановил взыскать компенсации в пользу пострадавших в золитудской трагедии и родственников погибших в размере более 5,47 млн евро с инженера-строителя Ивара Сергетса как единственного осужденного.

Суд во вторник, 18 февраля, огласил сокращенный приговор, в котором указаны подлежащие взысканию суммы компенсаций за моральный ущерб, которые варьируются от 1000 до 150 000 евро.

Арест, наложенный на имущество Сергетса, оставлен в силе до момента уплаты всех компенсаций. Также на Сергетса возложены расходы за экспертизу в размере 244,469 тысяч евро и за хранение вещественных доказательств в размере 97,861 тысяч евро.

Суд прекратил уголовный процесс в части против всех юридических лиц о применении принудительных мер воздействия.

Сняты аресты с имущества всех остальных участников дела, с имущества и банковских счетов юридических лиц.

Суд приговорил Сергетса к шести годам заключения и запрету занимать должность сроком на пять лет.

Суд по всем пунктам обвинения оправдал строительного эксперта Андриса Гулбиса, архитектора Андриса Калинку, а также признал невиновными строительного надзирателя Мартиньша Драудиньша и руководителя строительных работ предприятия Re&Re Станислава Кумпиньша.

Оправданы были также эксперт отдела строительного надзора Рижского строительного управления Марика Трейя, замначальника строительной инспекции Айя Мельникова и заместитель начальника строительной инспекции Янис Балодис. Невиновной признана и старший эксперт по охране труда предприятия Maxima Latvija Инна Шуваева.