Приговор по делу Золитуде: стройинженер получил срок, остальные оправданы

Кроме того, к Сергетсу будут применены и другие меры пресечения, включая взыскание материальной компенсации.

Прокуратура требовала для Сергетса наказания в виде лишения свободы на семь лет и шесть месяцев.

При этом в зале суда был оправдан Андрис Гулбис, проводивший строительную экспертизу впоследствии обрушившегося здания.

Также были оправданы архитектор Андрис Калинка, стройнадзиратель Мартиньш Драудиньш, руководитель работ предприятия Re&Re Станислав Кумпиньш, а также сотрудники Стройуправы Марика Трейя, Айя Мельникова и Янис Балодис. Невиновной также признана старший эксперт Maxima по защите труда Инна Шуваева.

Отмечается, что в ходе оглашения приговоров заседание демонстративно покинули представители общества "Золитуде 21.11".

Поскольку Сергетс стал единственным осужденным, абсолютно все компенсации в рамках дела будут взысканы только с него. Общая сумма может составлять около 100 тыс. евро, и оглашение списка компенсаций только началось.

Ивар Сергетс в проекте золитудской Maxima отвечал за строительные конструкции и обвинялся в нарушении правил строительства и убийстве по неосторожности. Обвинение связано с грубыми ошибками, допущенными при расчетах прочности строительных конструкций. Нагрузка на опорную кровельную ферму составила 648% несущей способности, и следствие считает, что именно это вызвало обрушение кровли.

Своей вины Сергетс не признает.

Как уже сообщал RUS.TVNET, сегодня, 18 февраля, Пардаугавский суд Риги начнет оглашать приговор по уголовному делу о золитудской трагедии.

4 февраля суд закончил слушать последнее слово обвиняемых и объявил дату оглашения приговора. В рамках процесса состоялось 198 заседаний суда.