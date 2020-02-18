Суд указал на ошибки прокуратуры при подготовке уголовного дела Золитуде

Суд констатировал в действиях прокуроров Рижского судебного округа Агриса Скрадайлиса, Каспара Цакулса и Екатерины Кушаковой "ненадлежащее исполнение установленных обязанностей при осуществлении надзора за уголовным процессом в рамках досудебного расследования, а также поддержании государственного обвинения в суде".

Это частное решение суд направил на рассмотрение Генеральной прокуратуры и для ознакомления - главному прокурору прокуратуры Рижского судебного округа.

Судьи Пардаугавского суда Риги на пресс-конференции после заседания суда также указали на ошибки прокуратуры при подготовке уголовного дела о золитудской трагедии.

Судья Эрлен Эрнстон, поясняя оправдательный приговор суда в отношении всех обвиняемых, кроме инженера-строителя Ивара Сергетса, заявил, что в переданном суду деле был ряд существенных недостатков, которые суд, в соответствии с нормативным регулированием, не имел права исправить.

В качестве примера судья упомянул то, что несколько физических лиц в деле были незаконно признаны потерпевшими, поэтому суд не смог присудить им компенсации.

Эрнстон также указал, что суд, рассмотрев все имеющиеся в деле доказательства, констатировал, что в отношении практически всех обвиняемых нужно будет вынести оправдательный приговор, потому что в их действиях нельзя было усмотреть инкриминируемых им прокуратурой преступлений.

Судья подчеркнул, что суд принял справедливое и объективное решение.

"Судья не должен попадать под влияние общества, он должен быть смелым и иметь сильный хребет. Он должен судить справедливо и честно. Мы не чувствуем вины за то, что вынесли такой приговор", - заключил Эрнстон.

Как сообщал RUS.TVNET, Пардаугавский суд еще одним частным решением по делу о золитудской трагедии призвал прокуратуру начать уголовный процесс против производителя конструкций крыши обрушившегося супермаркета - уже ликвидированного предприятия ООО Vikom Industries.

Также суд постановил взыскать компенсации в пользу пострадавших в золитудской трагедии и родственников погибших в размере более 5,47 млн евро с инженера-строителя Ивара Сергетса как единственного осужденного по этому делу.

Пардаугавский суд Риги приговорил Сергетса к шести годам заключения и запрету занимать должность сроком на пять лет.