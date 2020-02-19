Число погибших от covid-19 превысило 2000

По состоянию на утро 19 февраля, в Китае констатировано 1749 новых случаев инфицирования Covid-19. Общее число заразившихся - 74 185 человек, сообщает "Медуза".

Однако, по сообщению South China Morning Post, впервые число выздоровевших превысило число новых случаев. В минувшие сутки из больниц Китая выписались 1824 пациента. Что касается общего числа выздоровевших, их, по состоянию на 19 февраля - 14 376 человек.

Как ранее сообщал RUS.TVNET, консультант Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини, эксперт в области инфекционных болезней из университета Флориды заявил, что изоляция больных и карантин не смогут остановить коронавирус.