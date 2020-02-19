Ср, 19.02.2020
Когда люди умирают, это далеко не всегда сопровождается болью. Из моих собственных наблюдений и дискуссий с коллегами можно сделать вывод, что если человек не страдал от болей ранее, то и во время умирания он вряд ли с ними столкнется. Шеймус Койл, специалист по паллиативной терапии

Число погибших от covid-19 превысило 2000

Китай.

ФОТО: ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS

За минувшие сутки в Китае от нового вида коронавируса Covid-19 скончались 136 человек. В общей сложности, с момента начала эпидемии в декабре 2019 года, скончались 2004 человека. 

По состоянию на утро 19 февраля, в Китае констатировано 1749 новых случаев инфицирования Covid-19. Общее число заразившихся - 74 185 человек, сообщает "Медуза". 

Однако, по сообщению  South China Morning Post, впервые число выздоровевших превысило число новых случаев. В минувшие сутки из больниц Китая выписались 1824 пациента. Что касается общего числа выздоровевших, их, по состоянию на 19 февраля - 14 376 человек. 

Как ранее сообщал RUS.TVNET, консультант Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини, эксперт в области инфекционных болезней из университета Флориды заявил, что изоляция больных и карантин не смогут остановить коронавирус. 

По словам ученого, отслеживающего пути распространения коронавируса в Китае, число жертв инфекции может достичь нескольких миллиардов. В настоящий момент число заразившихся только в КНР приближается к 64 тысячам человек.

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