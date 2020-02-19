Мужское трио Enjoy & G-ZONE заставит девушек визжать от восторга

Уже само название коллектива Enjoy & G-ZONE вызывает интерес и желание познакомиться поближе! Мужественные обнаженные тела горячих белорусских танцоров не дают женской фантазии скучать, так как их сценический диапазон весьма широк – от жанровых постановок и танцев go-go topless вплоть до пронизанных эротикой стрип-шоу и танцев у пилона.

Парни знают, чем вызвать неподдельный восторг зрительниц и сделать свое выступление незабываемым!

Дуэт G-ZONE родился пять лет назад, когда два простых парня – охранник казино и учитель музыки – открыли в себе новые таланты. Все начиналось с танцев go-go в ночных клубах!

ФОТО: Пресс-фото

Позднее Lester и Max подняли свое мастерство на такой уровень, что девушки визжат от восторга. На фестивале парни выступят и с впечатляющими сольными номерами, и с хореографически утонченными дуэтными шоу.

На сцену фестиваля Erots 2020 они выйдут вместе с танцовщиком Enjoy, профессионально выступающим на различных мероприятиях в Беларуси, России и Европе уже более 10 лет. Два года назад он уже гостил в Риге, взбудоражив сердца публики образами необузданного гонщика и любвеобильного пирата. С нетерпением ждем, в каком обличье он предстанет перед нами на этот раз!

Дамы, соберитесь, так как на фестивале Erots эти горячие парни выберут из публики представительниц прекрасного пола для исполнения особых приватных танцев.

ФОТО: Пресс-фото

Как известно, Erots - не просто мероприятие, а настоящее приключение! Безупречные мужские и женские тела в стрип-шоу и представлениях на любой вкус, мастер-классы, головокружительная вечеринка, консультации компетентных специалистов и конкурсы с соблазнительными призами!

Фестиваль приглашает всех – и одиночных посетителей, и пары, и компании друзей или знакомых.

Встречайтесь и фотографируйтесь с очаровательными актрисами и актерами, расслабляйтесь в расширенной танцевальной зоне, а в перерывах между шоу участвуйте в увлекательных конкурсах!

В зоне SexyStyle Academy изучайте анатомию и психологию чувственности, осваивайте утонченные эротические техники и черпайте вдохновение для новых сексуальных экспериментов. Наслаждайтесь, познавайте и вдохновляйтесь!

ФОТО: Пресс-фото

Кроме того, фестиваль Erots предложит выбрать эротическое белье, разнообразные игрушки для любовных утех, массажные масла, средства для усиления интимных ощущений, фильмы для взрослых и другие соблазнительные вещи.

Если желаете получить особый опыт в непосредственной близости от актеров, приобретайте VIP билет, обеспечивающий место рядом с главной сценой.

Вход с 18 лет! Билеты продаются в кассах Biļešu serviss по всей Латвии (www.bilesuserviss.lv), а также на сайте www.bezrindas.lv. Билет на фестиваль действителен для разового посещения в один из дней мероприятия. VIP билет действителен в выбранный день мероприятия для заранее определенного количества посетителей.

Время проведения фестиваля Erots 2020: 21 февраля 20.00–03.00 22 февраля 19.00–03.00