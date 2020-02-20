Орнитолог: коты - главные убийцы птиц в Латвии

По словам орнитолога, коты уничтожают больше пернатых, чем сельскохозяйственная техника или автомобили. Ежегодно в стране погибают от шести до восьми миллионов птиц.

"Если посмотреть на виды, которые находятся под угрозой исчезновения, то это черный аист, зеленая ворона и лесная куропатка. Для этих птиц коты не угроза. Чаще всего они могут быть опасны для тех пернатых, которые живут рядом с людьми, питаются подножным кормом и создают гнезда на земле",- сказал Керюс.