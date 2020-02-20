Орнитолог: коты - главные убийцы птиц в Латвии

Орнитолог Виестур Керюс считает котов главной угрозой для птиц. По примерным подсчетам, в Латвии около 400 тысяч кошек. По мнению специалиста, один кот, если гуляет на улице, убивает порядка 20 птиц в год.
В интервью программе телеканала TV3 900 sekundes глава правления Латвийского общества орнитологии заявил, что "коты - главные убийцы птиц".
По словам орнитолога, коты уничтожают больше пернатых, чем сельскохозяйственная техника или автомобили. Ежегодно в стране погибают от шести до восьми миллионов птиц.
"Если посмотреть на виды, которые находятся под угрозой исчезновения, то это черный аист, зеленая ворона и лесная куропатка. Для этих птиц коты не угроза. Чаще всего они могут быть опасны для тех пернатых, которые живут рядом с людьми, питаются подножным кормом и создают гнезда на земле",- сказал Керюс.
Лучший способ спасения птиц - не пускать котов на самовыгул. Однако, многие хозяева не хотят ограничивать свободу своих кошек, поэтому орнитолог рекомендует повесить на кошачий ошейник звоночек, чтобы птицы слышали приближение хищника и успевали улететь до того, как стать обедом.
Видео: сюжет на латышском языке о котах и птицах