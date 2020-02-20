Чт, 20.02.2020
В родных стенах мы выйдем биться как львы. Мы, футболисты, живём для таких вечеров, и нужно верить в себя. российский футболист Денис Черышев

Коронавирус: как из Китая эвакуируют граждан Украины

Иллюстративное фото

ФОТО: SIPA/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Самолет из китайского Уханя прилетел в Украину.
  • Шесть лет трагическим событиям на Майдане.
  • В Европе призывают российские власти расследовать убийство Бориса Немцова заново.
  • Бывший премьер Грузии Вано Мерабишвили вышел из тюрьмы.

Видео: ГЛАВНОЕ | 20.02.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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