Коронавирус: как из Китая эвакуируют граждан Украины

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Самолет из китайского Уханя прилетел в Украину.
- Шесть лет трагическим событиям на Майдане.
- В Европе призывают российские власти расследовать убийство Бориса Немцова заново.
- Бывший премьер Грузии Вано Мерабишвили вышел из тюрьмы.
Видео: ГЛАВНОЕ | 20.02.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.