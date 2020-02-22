Не приближайтесь к порванным проводам: Sadales tīkls готов к урагану

Для устранения повреждений будут привлечены дополнительные силы, специальные единицы техники, заранее подготовлены инструменты и экипировка.

В компании отметили, что сильные порывы ветра могут ломать деревья и ветви, которые, падая на электропровода, могут их повредить, поэтому вблизи линий электропередачи нужно соблюдать осторожность.

Sadales tīkls предупреждает, что нельзя приближаться к порванным проводам, а нужно немедленно информировать об этом предприятие или Государственную пожарно-спасательную службу по телефонам 8404 или 112.

Как сообщалось, в субботу в Латвии ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду, а на западе побережья Курземе его порывы могут достигать 30 метров в секунду.