А сколько евро на обед вы тратите? Привычки латвийского общества в питании

Согласно опросу, люди все чаще используют возможность обедать вне дома. Такая тенденция наблюдается по крайней мере у 75% респондентов, а каждый третий сообщил, что ужинает вне дома.

Реже, чем раз в месяц, обедают вне дома 16% опрошенных в возрасте от 50 до 60 лет.

Другая картина наблюдается, если уровень доходов превышает 1250 евро в месяц. Более половины, или 55% опрошенных с такой зарплатой питаются вне дома как минимум несколько раз в неделю, а каждый третий респондент с доходами более 1500 евро делает это ежедневно.

Данные опроса также показали, что в рабочее время 39% опрошенных отдают предпочтение заранее приготовленной еде, которую взяли с собой. Среди них неполную половину (44%) составляют рижане, остальные являются жителями регионов. К тому же, независимо от доходов и возрастных категорий, остается стабильным количество людей, которые готовят еду, чтобы взять ее с собой, а в ближайший ресторан ходит обедать почти каждый четвертый.

Каждый десятый опрошенный обедает в кафе своей компании.

На конкретную цель в рамках одного приема пищи большинство жителей Латвии, или 61% респондентов, тратят от 2 до 5 евро. В регионах выделяемая сумма составляет до 2 евро.

Как показывают данные опроса, мясные продукты, заказывая еду вне дома, охотно выбирают 70% людей. Почти половина предпочитает свинину, на втором месте находится мясо птицы, которое нравится 37% опрошенных, и лишь почти каждый десятый выбирает говядину. Кроме того, мясу отдает предпочтение только каждая вторая женщина, а в рацион каждой пятой входят овощи и рыба.

Правда, в целом их выбирают только 15% респондентов.

В этой категории у 55% опрошенных самым частым выбором является лосось, далее следуют морепродукты. Именно морепродукты и тунца выбирает каждый второй респондент с доходами более 1500 евро.

Значительная часть, или 42% жителей Латвии не пользуются для заказа еды из ресторана или кафе интернетом, телефоном или мобильными приложениями. Однако есть существенная разница между жителями столицы и регионов. В Риге услугами доставки еды не пользуется каждый третий опрошенный, а в регионах таких 64%. Аналогичный регионам показатель был в возрастной группе от 50 до 60 лет. Услугами доставки еды пользуются 58% респондентов, каждый четвертый делает это по крайней мере раз в месяц. Чаще услуги доставки еды востребованы среди опрошенных в возрасте от 23 до 29 лет, которые при этом находятся дома – это отметили 73% респондентов соответствующего возраста. В 62% случаев еда заказывается домой, в 20% случаях – на рабочее место.