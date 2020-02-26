Дочь экс-президента Узбекистана предложила больше полмиллиарда за свою свободу

Каримова с таким предложением обратилась к нынешнему президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву . Обращение опубликовано в профиле проживающей в Лондоне дочери Каримовой Иманы в Instagram.

Гульнара Каримова пишет, что ее здоровье ухудшилось, она уже много лет не видела своих детей. После долгих раздумий она решила предложить правительству Узбекистана сделку - она внесет в бюджет страны 686 миллионов долларов, которые хранятся в банках Швейцарии, а Узбекистан прекратит против нее уголовное дело, сообщает RFE.

Гульнара Каримова - дизайнер, певица, предприниматель, считалась возможной преемницей своего отца на посту президента Узбекистана. Однако, в семье начались раздоры, и в 2014 году Гульнару заключили под домашний арест - тогда ее отец еще был у власти (Ислам Каримов умер в 2016 году).

В 2015 году Гульнару Каримову признали виновной в соучастии в преступной группировке, деятельность которой была направлена на присвоение активов госпредприятий Узбекистана. Каримову "ограничили в свободе" на пять лет, которые она провела в Ташкенте, в квартире своей дочери Иманы. В 2019 году Каримову перевели в тюрьму.