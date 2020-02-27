Министр внутренних дел уйдет в отпуск почти на три недели

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) в марте отправится в почти трехнедельный отпуск, во время которого его обязанности попеременно будут исполнять министр земледелия Каспар Герхардс (VL-TB/LNNK) и министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV).
Согласно сообщению в официальном издании Latvijas Vēstnesis, премьер-министр Кришьянис Кариньш предоставил Гиргенсу отпуск с 9 по 27 марта этого года.
Указанием Кариньша во время отпуска Гиргенса с 9 по 15 марта его обязанности будет исполнять Каспар Герхардс, а с 16 по 27 марта - Рамона Петравича.