Чт, 27.02.2020
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Министр внутренних дел уйдет в отпуск почти на три недели

Сандис Гиргенс

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) в марте отправится в почти трехнедельный отпуск, во время которого его обязанности попеременно будут исполнять министр земледелия Каспар Герхардс (VL-TB/LNNK) и министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV).

Согласно сообщению в официальном издании Latvijas Vēstnesis, премьер-министр Кришьянис Кариньш предоставил Гиргенсу отпуск с 9 по 27 марта этого года.

Указанием Кариньша во время отпуска Гиргенса с 9 по 15 марта его обязанности будет исполнять Каспар Герхардс, а с 16 по 27 марта - Рамона Петравича.

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