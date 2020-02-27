Выглядеть в 50 на 30 - реально! Дженнифер Лопес о секретах красоты

Спорт

Норма для Джей Ло — около четырех-пяти тренировок в неделю.

В Лос-Анджелесе её тренер - Трейси Андерсон. Её метод заключается в смешивании кардио, силовых нагрузок и танцев. В программе певицы упор делается на мышцы ног, бедер и кора. Сами упражнения постоянно чередуются, чтобы мышцы не привыкали к нагрузке.

В Нью-Йорке же Дженнифер идёт в зал ещё к одному крутому тренеру — Дэвиду Киршу. Тренер в одной тренировке может чередовать планку, бокс, прыжки, отжимания или амплитудные движения из кроссфита с гирей.

Специально по предпочтениям звезды Кирш разработал комплекс упражнений на 30 минут. Его прелесть заключается в довольно высокой интенсивности и включении в работу всех мышц, особенно пресса. РИА "Спорт" привёл пример одного из занятий:

Приседания со штангой (здесь и далее — по 20 повторений) Выпады Планка на мяче Разгибание руки с гантелью в наклоне (на трицепс, по десять раз на каждую) Касание мяча в планке Боковая планка Подбрасывание мяча с приседом Приседания и подъем рук перед собой с резинкой Скручивания: классические, затем косые, с мячом Отжимания

Диета

Актриса старается не пропускать пятикилометровую пробежку. В свою очередь, на завтрак у неё на столе - протеиновый коктейль и фрукты.

В питании преобладает рыба (обычно лосось), птица, свинина, а также овощи (в основном брокколи, брюссельская капуста и спаржа). Орехи, содержащие жизненно необходимые витамины, жиры, пищевые волокна и минералы, используются в качестве перекуса.

Бывший диетолог звезды Хейли Помрой рассказывала, что в рационе Джей Ло: постные белки, сложные углеводы (бурый рис, киноа, сладкий картофель), полезные жиры и некрахмалистые овощи. Однако от сладкого певица не отказывается и раз в неделю может позволить себе вкусности.

Что ещё?

Лопес полностью исключает сигареты, алкоголь и кофеин, а также пакетированные соки заменяет на воду. И пить, согласно словам знаменитости, необходимо часто: шесть-восемь стаканов в день.