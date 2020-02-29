Гороскоп Василисы Володиной на март 2020 года

Грядущий месяц, по словам Василисы Володиной, даст передышку от чрезвычайно важных событий, тем, кто в первые месяцы 2020 года их переживал. После 10 марта появится стойкое ощущение, что наконец-то жизнь набирает обороты и входит в привычную нам всем колею с ее привычными делами, планами и суетой - жизненной, но в целом приятной, обещает астролог.

"Вообще считайте, что 2020 год по-настоящему развернет крылья именно в марте, ну если мы говорим про простых людей, обывателей.

Месяц стимулирует в каждом работоспособность, выносливость, несгибаемость, ведь девиз Марса в Козероге - следовать цели до победного конца.

Постарайтесь ощутить, что каждый жизненный шаг - это очень и очень серьезно. Проходных ситуаций у судьбы в такое время не бывает. Каждое действие, даже самое незначительное с виду, требует ответственного подхода", - отмечает Василиса Володина.

В начале весны на коне будут все, кем движут честолюбие и профессиональные амбиции. Многим, особенно Козерогам, Рыбам и Тельцам, будет казаться, что на свете нет вообще ничего важнее карьеры.

"Если хотите, чтобы окружающие лучше вас понимали в марте, четко выражайте свои пожелания, озвучивайте желаемый результат во всех деталях.

Пришли к портнихе - покажите платье своей мечты на фотографии, а не просто описывайте во всех красках. Наняли бригаду строителей - сверяйте процесс по четкому плану, а обещания на словах пропускайте мимо ушей", - советует астролог.

С одной стороны, в марте мы все будем более собранны и нацелены на решение конкретных задач. С другой - станем заметно требовательнее к окружающим, жестче, будем испытывать меньше живых человеческих эмоций. Возможно, начнем грешить формализмом. "Давайте не забывать, что за словами "эффективность" и "результат" скрываются живые люди", - призывает эксперт.

"При этом практически весь месяц прекрасно подходит для того, чтобы налаживать личную жизнь.

Он вообще один из лучших в 2020 году, например, для заключения брака, а также для того, чтобы усмирить семейные бури, которые бушевали еще в феврале.

Приводим в порядок чувства, раскладываем по полочкам ощущения и работаем над отношениями", - заключает Василиса Володина.

Овен

У Овнов начинается время, когда можно смело идти вперед и на сто процентов быть самими собой. Миру нужны такие веселые люди, как представители этого знака Зодиака, которые смогут помогать окружающим по мере возможностей, а также не станут забывать и о себе.

Это идеальное время для работы, а также для поиска своей половинки. Кроме того, март подходит для знакомств, дорогостоящих приобретений и поиска новых увлечений.

Телец