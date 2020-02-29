Гороскоп Василисы Володиной на март 2020 года

Василиса Володина - популярная российская телеведущая и не менее популярный астролог. Ее прогноз на март поможет вам начать весну, которая уже на пороге, с позитивной ноты и не растерять удачу на пути к успеху в любви и делах.
Грядущий месяц, по словам Василисы Володиной, даст передышку от чрезвычайно важных событий, тем, кто в первые месяцы 2020 года их переживал. После 10 марта появится стойкое ощущение, что наконец-то жизнь набирает обороты и входит в привычную нам всем колею с ее привычными делами, планами и суетой - жизненной, но в целом приятной, обещает астролог.
"Вообще считайте, что 2020 год по-настоящему развернет крылья именно в марте, ну если мы говорим про простых людей, обывателей.
Месяц стимулирует в каждом работоспособность, выносливость, несгибаемость, ведь девиз Марса в Козероге - следовать цели до победного конца.
Постарайтесь ощутить, что каждый жизненный шаг - это очень и очень серьезно. Проходных ситуаций у судьбы в такое время не бывает. Каждое действие, даже самое незначительное с виду, требует ответственного подхода", - отмечает Василиса Володина.
В начале весны на коне будут все, кем движут честолюбие и профессиональные амбиции. Многим, особенно Козерогам, Рыбам и Тельцам, будет казаться, что на свете нет вообще ничего важнее карьеры.
"Если хотите, чтобы окружающие лучше вас понимали в марте, четко выражайте свои пожелания, озвучивайте желаемый результат во всех деталях.
Пришли к портнихе - покажите платье своей мечты на фотографии, а не просто описывайте во всех красках. Наняли бригаду строителей - сверяйте процесс по четкому плану, а обещания на словах пропускайте мимо ушей", - советует астролог.
С одной стороны, в марте мы все будем более собранны и нацелены на решение конкретных задач. С другой - станем заметно требовательнее к окружающим, жестче, будем испытывать меньше живых человеческих эмоций. Возможно, начнем грешить формализмом. "Давайте не забывать, что за словами "эффективность" и "результат" скрываются живые люди", - призывает эксперт.
"При этом практически весь месяц прекрасно подходит для того, чтобы налаживать личную жизнь.
Он вообще один из лучших в 2020 году, например, для заключения брака, а также для того, чтобы усмирить семейные бури, которые бушевали еще в феврале.
Приводим в порядок чувства, раскладываем по полочкам ощущения и работаем над отношениями", - заключает Василиса Володина.
Овен
У Овнов начинается время, когда можно смело идти вперед и на сто процентов быть самими собой. Миру нужны такие веселые люди, как представители этого знака Зодиака, которые смогут помогать окружающим по мере возможностей, а также не станут забывать и о себе.
Это идеальное время для работы, а также для поиска своей половинки. Кроме того, март подходит для знакомств, дорогостоящих приобретений и поиска новых увлечений.
Телец
У людей, рожденных под знаком Тельца, в марте наступает время прозрений. Возможно, их посетит какая-то очень важная мысль, которую просто нельзя отвергать. Она может касаться работы или семьи. Это поможет Тельцам поставить перед собой очередную цель и сформировать новое заветное желание. Главное - не только верить, но и видеть то, как можно стать лучшей версией себя и изменить свою жизнь.
Близнецы
У Близнецов наступает период, когда настроение будет меняться очень часто и непредсказуемо, так как звезды и планеты будут очень динамичны. В такие дни лучше избегать ссор с близкими и раздора в семье.
Март - время творческих успехов и появления нестандартных идей, которые не стоит оставлять без внимания. Представителям креативных профессий повезет больше остальных.
Что касается важных покупок, то их лучше совершать в первой половине месяца.
Рак
Для Раков время тепла и любви совпадает с началом весны. Планеты и звезды помогут им наладить контакт с новыми людьми, обрести любовь и начать отношения. Семейным представителям этого знака желательно побольше времени проводить дома, в окружении близких.
Что касается финансовой сферы жизни, то тут Ракам придется полагаться только на самих себя и уделять больше времени работе. Необходимо заранее поставить перед собой цели и не сходить с выбранного пути.
Лев
Львам звезды и планеты советуют сфокусироваться на духовном развитии. Большая часть успеха будет напрямую зависеть от уверенности этих людей и от их желания добиться поставленных целей. Сила воли и сила духа помогут им преодолеть всевозможные препятствия и стать успешнее.
В любви стоит быть открытыми, не бояться идти навстречу, особенно если отношения только начались. Люди любят, когда им помогают, и ценят преданность, искренность и уважение.
Дева
Для Дев март будет крайне неоднозначным временем. Чтобы удача оставалась рядом, им стоит быть крайне осторожными и предусмотрительными, что, впрочем, они умеют делать лучше всего. Астролог рекомендует Девам быть самими собой, при этом желательно больше отдыхать и расслабляться, чтобы избегать ненужных ссор и конфликтов. В бизнесе и на работе придется занять оборонительную позицию и спокойно ждать появления новых возможностей, не рискуя зря.
Весы
У Весов в марте нарисуются новые возможности, их ждет удача, но вместе с тем появятся и новые недоброжелатели, токсичные люди, которые могут серьезно подпортить жизнь Весам и лишить их равновесия.
Звезды и планеты хотят, чтобы представители этого знака Зодиака были осторожнее и не теряли бдительности, пока идут к своей мечте.
Важно сохранить боевой дух и правильный настрой, несмотря ни на что. Сейчас не время ждать у моря погоды. Пора действовать.
Скорпион
Любовная сфера жизни будет для Скорпионов в марте основной. Звезды и планеты дадут им возможность обрести гармонию в уже существующих отношениях либо успешно начать новые. Тем, кто в активных поисках, тоже улыбнется удача. Можно познакомиться с человеком в социальных сетях, на работе, в университете или даже просто на улице. В работе и финансовой сфере Скорпионам лучше не рисковать.
Стрелец
У Стрельцов в марте появится множество новых возможностей, особенно в сфере любви и в работе. В работе и бизнесе стоит проявлять осторожность, потому что поток идей еще не означает, что каждая из них плодотворна.
Рисковать авторитетом и деньгами точно не стоит. Лучше сфокусироваться на решении насущных проблем и обязанностей, а потом приступить к чему-то новому.
Ближе к концу месяца полезными станут покупки. Можно обновить гардероб или как следует развлечься с близкими или друзьями.
Козерог
Козерогам необходимо правильно оценивать обстановку, а также общаться с проверенными людьми, так как возможен обман, встреча с токсичными людьми, которые могут серьезно разочаровать. Также звезды советуют представителям данного знака не ждать у моря погоды, а действовать. Чрезмерная осторожность может выбить Козерогов из колеи и привести их к разбитому корыту. Лучше действовать по ситуации, не боясь иной раз рискнуть.
Водолей
Водолеям в марте не стоит делиться своими планами с окружающими. Дело в том, что звезды и планеты находятся не в лучшем положении, поэтому велика вероятность срыва задуманных дел.
Можно сфокусироваться на получении новых знаний, на обучении. Можно отправиться в путешествие или в командировку, совершить переезд, начать делать ремонт.
Любые глобальные планы Водолеев должны осуществиться без задержек и проблем. Главное - оставаться собой в любой ситуации.
Рыбы
У Рыб появится возможность взглянуть на мир иначе. Это откроет им глаза на многие вещи, которые происходят вокруг. Им станет ясно, с кем стоит быть осторожнее в общении, а кто является настоящим другом и товарищем. Рыбы станут более проницательными, сильными духом, а также везучими. Март - время, когда этим людям будет больше всего везти в каких-то новых начинаниях, а также в новых отношениях любовного характера. Звезды повысят харизму и обаяние Рыб, сделав их самыми яркими людьми в начале весны. Также повезет им и при совершении покупок.