Москва: от отравления сухим льдом в бассейне погибли люди

Инцидент произошел в банном клубе по адресу: Коломенский проезд, 10, где отмечался день рождения. Как сообщает агентство, в бассейн, где находились четыре человека, попал сухой лед.

Прибывшие на место ЧП медики не смогли спасти двух человек, еще двое доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии.

По некоторым данным, трагедия произошла во время вечеринки, устроенной известной российской Instagram-блогершей Екатериной Диденко в честь ее 29-летия.

Во время празднования в бассейн было помещено около 25 кг сухого льда — лед должен был превратиться в эффектный пар.