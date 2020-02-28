Москва: от отравления сухим льдом в бассейне погибли люди
В Москве два человека погибли после получения химических ожогов в одном из городских банных клубов, еще двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел в банном клубе по адресу: Коломенский проезд, 10, где отмечался день рождения. Как сообщает агентство, в бассейн, где находились четыре человека, попал сухой лед.
Прибывшие на место ЧП медики не смогли спасти двух человек, еще двое доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии.
По некоторым данным, трагедия произошла во время вечеринки, устроенной известной российской Instagram-блогершей Екатериной Диденко в честь ее 29-летия.
Во время празднования в бассейн было помещено около 25 кг сухого льда — лед должен был превратиться в эффектный пар.
Трагедия случилась, когда гости начали прыгать в воду. Оказавшись в бассейне, они попали в непригодный для дыхания слой углекислого газа, начали задыхаться и тонуть.