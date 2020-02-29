"Нет бесконечному Путину": в Москве десятки тысяч людей вышли на "марш Немцова"

Сообщается, что более 22 тысяч человек прошли через рамки металлоискателей к началу акции, которая началась в 14:00 по московскому времени. Как сообщает "Эхо Москвы", шествие закончится в 16:00, после этого все желающие отправятся к Большому Москворецкому мосту — на место убийства политика возложить цветы.

Все еще хотите сказать, что на #МаршНемцова пришло мало народу? pic.twitter.com/D7Ce5hCmov — Дикая Москва (@WildWildMoscow) February 29, 2020

Многие СМИ ведут прямую трансляцию с места событий. Участники митинга несут разные плакаты, на которым написано, например, "Моя Россия сидит в тюрьме", "Сегодня осуждены десятки невиновных", "Не верим пропаганде", "Борись или вымирай", "Нет бесконечному Путину" и другие.

Акции в память Бориса Немцова в субботу, 29 февраля запланированы в Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Ярославле, Нижнем Новгороде и других городах России.