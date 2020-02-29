"Нет бесконечному Путину": в Москве десятки тысяч людей вышли на "марш Немцова"

В Москве на марш памяти убитого пять лет назад оппозиционера Бориса Немцова пришли 22 тысячи человек. Об этом сообщает телеканал "Дождь", со ссылкой на "Белый счетчик", который ведет подсчет участников согласованных митингов.
Сообщается, что более 22 тысяч человек прошли через рамки металлоискателей к началу акции, которая началась в 14:00 по московскому времени. Как сообщает "Эхо Москвы", шествие закончится в 16:00, после этого все желающие отправятся к Большому Москворецкому мосту — на место убийства политика возложить цветы.
Все еще хотите сказать, что на #МаршНемцова пришло мало народу? pic.twitter.com/D7Ce5hCmov— Дикая Москва (@WildWildMoscow) February 29, 2020
Многие СМИ ведут прямую трансляцию с места событий. Участники митинга несут разные плакаты, на которым написано, например, "Моя Россия сидит в тюрьме", "Сегодня осуждены десятки невиновных", "Не верим пропаганде", "Борись или вымирай", "Нет бесконечному Путину" и другие.
Акции в память Бориса Немцова в субботу, 29 февраля запланированы в Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Ярославле, Нижнем Новгороде и других городах России.
Борис Немцов - известный российский политик, бизнесмен, оппозиционер. 7 февраля 2015 года убит в центре Москвы у Большого Москворецкого моста - застрелен из пистолета неизвестными киллерами шестью выстрелами в спину и голову. Мост, на котором было совершено покушение, стал мемориалом. Убийцы Немцова до сих пор не найдены.