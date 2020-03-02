Названа стоимость приёма в клиниках Малышевой и других "теледокторов"

Елена Малышева

В московской клинике Елены Малышевой ведут приём и известные врачи, чьи советы зрители слышат в программе "Жить здорово!", и не раскрученные на телевидении эксперты.

Услуги медиков, чьи имена звучали на ТВ обойдутся в пять дороже, чем у других коллег из этой же клиники.

Например, у невролога Шубина первичный прием стоит 9,5 тысяч рублей (около 127 евро);

У главы клиники управления болью Марка Гальперина первая консультация – 10 тысяч рублей (около 134 евро);

У медиков, чьи лица не мелькают на ТВ, первичный приём обойдётся всего от 3 до 5 тысяч рублей (от примерно 40 до 67 евро).

Помимо этого, в настоящее время Малышева рекламирует свою диету: 2 недели готовой еды для похудения обойдутся в 10 тысяч рублей (около 134 евро).

Руководитель центра доктор медицинских наук Елена Малышева сама консультаций не предоставляет.

Алексей Ковальков

Профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков в качестве эксперта каждый день появляется на разных каналах.

В его клинике можно найти программы подешевле с обычными врачами. А есть "программа премиум", в которую входят 9 месяцев похудения, анализов, подбора рациона и препаратов с одним приемом у звезды - Ковалькова.

Цена - 81 тысяча рублей (примерно 1087 евро). Программа VIP (медобследование и год регулярных консультаций "незвёздного" доктора и 4 приема Ковалькова) – 499 тысяч рублей (около 6 697 евро)

Как отмечает издание, у Ковалькова, худели многие российские артисты, что является пиар-плюсом для привлечения пациентов.

Александр Мясников

Ведущий программы "О самом главном" ("Россия 1") Александр Мясников – врач, чьё мнение по различным вопросам на тему медицины люди ищут на его канале в YouTube. Однако этот доктор – очень занят, поскольку работает главврачом клиники.

Поскольку вопросов к нему в соцсетях приходит множество, Мясников на своем сайте записывает видео-ответы любому, кто обращается к нему. Услуга стоит денег, о чём и говорится на сайте:

"Прошу отнестись с пониманием к следующим моментам. Данная услуга будет не бесплатной, поскольку это моё время, которое я буду тратить на то, чтобы помочь вам. И второй. Поскольку желающих получить мою консультацию очень много, чтобы ответить всем без исключения мне потребуется некоторое время".

Обычный вопрос – 1 тысяча рублей (13 евро). Сложный вопрос – 4 тысячи рублей (примерно 53 евро).

Как всё проходит: врачу направляют анкету и медицинские документы. А после ждут ответа.