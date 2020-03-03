Российский Yandex.Taxi признал: компания предоставляет информацию спецслужбам

Российское таксомоторное предприятие Yandex.Taxi подтвердило, что информацию об истории поездок пользователей приложения передает структурам безопасности, сообщает "Медиазона". Пресс-секретарь предприятия Наталья Рожкова признала это в ответе порталу.
29 февраля "База" опубликовала показания бывшего полицейского Игоря Ляховца. Следователи считают, что именно он организовал фальсификацию дела против корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Как рассказал Ляховец, он узнал адрес журналиста, запросив у Yandex.Taxi его историю поездок.
Рожкова указала "Медиазоне", что предоставлять данные, отвечая на официальные запросы структур безопасности - обязанность Yandex.Taxi.
"Это обычное дело, что правозащитные структуры в своих запросах не сообщают о деталях дела, о том, является ли человек подозреваемым или наоборот - пострадавшим. Мы из практики знаем, что предоставление информации важно для раскрытия преступлений и иногда помогает спасти кому-то жизнь", - пояснила она.
Руководитель международной пресс-службы Yandex.Taxi Наталья Журавлева указала, что согласно российскому законодательству, у всех организаций и предприятий в России есть обязанность предоставлять данные учреждениям, если получен официальный запрос, пишет "Дождь".
Она пояснила, что это относится и к услуге Yandex.Taxi, однако отметила, что предприятие отвечает только на запросы, составленные и поданные юридическому департаменту Yandex.Taxi, строго соблюдая закон.
Она добавила, что предприятие никогда не шлет эти данные, используя электронную почту, телефон или предусмотренные для связи приложения.
"Утверждение, что Yandex.Taxi не включено в регистр распространителей информации, поэтому у него нет обязанности предоставлять информацию и данные по запросу госучреждений, ложно. Российский закон относится на все организации и предприятия", - указала Журавлева.
В Латвии приложением Yandex.Taxi управляет зарегистрированное в Нидерландах предприятие Yandex.Taxi B.V, которое строго соблюдает законодательство ЕС, в том числе и Всеобщую регулу по защите данных (GDPR).
"Однако в любом случае, даже если российские власти решат официально потребовать информацию от Yandex.Taxi B.V, у предприятия нет правовой основы делать это прямым образом. Оно должно строго соблюдать установленные международные процедуры, например, нужно обращаться с официальным запросом в Интерпол", - пояснила Журавлева.
В январе Следственный комитет РФ сообщил, что в связи с задержанием Голунова в России задержаны пять бывших полицейских.
Голунов был задержан в июне прошлого года в Москве якобы в связи с попыткой продать наркотическое вещество мефедрон. Доказательства были сфабрикованы.