"Не только из-за развода": Муцениеце рассказала, почему "похорошела"

Пользователи Сети всё ещё активно обсуждают сообщение о разводе звёздных супругов. На бывших возлюбленных направлено всеобщее внимание, поэтому фанаты не могли не обратить внимание на то, что после разрыва 31-летняя актриса стала лучше выглядеть. В свою очередь, девушка отметила, что стала лучше выглядеть не только из-за разрыва с супругом.

"Все говорят: ''Боже, ты стала так невероятно выглядеть!'' И, поверьте, это не только из-за развода, это из-за ухода", — сказала звезда изданию Grazia.

Девушка также призналась: "Если бегать по морозу с утра, то это очень хорошо, потому что разгоняет кровь, ведь жарко, а холодный воздух охлаждает кожу лица. Мне кажется, это полезная штука".

Согласно мнению Агаты, основное в уходе за внешностью — это чистота. Своим любимым бьюти-ритуалом Муцениеце назвала "помыться", а молодым девушкам порекомендовала вовремя очищать тело и волосы.

В беседе с Grazia знаменитость из Латвии ответила, как ей удаётся приводит себя в порядок после ночи без сна: