США: ФБР запустило рекламу на русском языке с фотографией Высоцкого

Скриншот публикации ФБР в сети Facebook. ФОТО: скриншот

На фотографии есть подпись: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого". Таким образом ФБР людей сообщать информацию, которая может помочь "федералам" с выполнением их задач — при клике на нее пользователь попадает на сайт местного отделения контрразведки ФБР.

Сын музыканта Никита Высоцкий в интервью с РИА Новости сказал, что реклама "странная, глупая и бестактная", однако, в ней нет ничего страшного.

"Это глупо. На мой взгляд, это неправильно с правовой точки зрения. Еще и с этической точки зрения это более, чем странно, потому что Высоцкий не ассоциируется с людьми, которые склонны к доносительству", - сказал Высоцкий младший.