Фото ⟩ Атмосфера весны, аромат цветов и обаятельные рижанки. В Apollo Kino прошёл очень женский сеанс!

"Я с мамой пришла", "Меня подружка пригласила", "У нас был день рождения, мы двойняшки - нам билеты подарили", - у каждой из женщин своя история, почему она здесь, но у всех - улыбка на лице. Весна, это точно весна - именно такое настроение витало в воздухе в Apollo Kino.
В четверг, 5 марта, в этом месте состоялся специальный показ фильма "Очень женские истории".
Но перед тем - немного белого вина, розового сидра, сладкого попкорна, очень женские сюрпризы, разговоры и кокетство!
Девушки сияли - разыгрывались призы, везде были угощения и невероятно весенняя атмосфера.
Стоит отметить, что зал был практически полный. А каждую из представительниц прекрасного пола ждали небольшие косметические подарочки.
В зале благоухало не только женскими духами, но и приятным ароматом жёлтых декоративных цветов, которые были оставлены на каждом кресле!
Немного о фильме
Возможно, кто шёл на лёгкое кино, остался немного удивленным. Оно о непростых ситуациях, с которыми сталкиваются женщины - и как муж уходит, потому что возраст у неё не тот, и как любовница у него по той же причине, и как спасти близкого человека от зависимости (сцена Виктории Исаковой и Виктории Толстогановой в ванне - шикарна), и как пережить предательство первой любви и понять, что дружба важнее.
Видео: трейлер "Очень женские истории" (2020)
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