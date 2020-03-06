Фото ⟩ Атмосфера весны, аромат цветов и обаятельные рижанки. В Apollo Kino прошёл очень женский сеанс!

Возможно, кто шёл на лёгкое кино, остался немного удивленным. Оно о непростых ситуациях, с которыми сталкиваются женщины - и как муж уходит, потому что возраст у неё не тот, и как любовница у него по той же причине, и как спасти близкого человека от зависимости (сцена Виктории Исаковой и Виктории Толстогановой в ванне - шикарна), и как пережить предательство первой любви и понять, что дружба важнее.