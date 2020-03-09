Президент Португалии отправился на карантин из-за Covid-19

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза ушел на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса Covid-19, сообщается на его официальной странице.
Отмечается, что ранее президентский дворец посетили ученики школы, в которой был обнаружен случай заражения коронавирусом.
На данный момент 71-летний глава Португалии не имеет признаков болезни, это лишь меры предосторожности, сообщили в администрации президента.
За состоянием здоровья Марселу Ребелу ди Соуза будут наблюдать врачи в резиденции.
По последним данным, в Португалии зафиксировано 30 случаев заболевания Covid-19.