Президент Португалии отправился на карантин из-за Covid-19

Отмечается, что ранее президентский дворец посетили ученики школы, в которой был обнаружен случай заражения коронавирусом.

На данный момент 71-летний глава Португалии не имеет признаков болезни, это лишь меры предосторожности, сообщили в администрации президента.

За состоянием здоровья Марселу Ребелу ди Соуза будут наблюдать врачи в резиденции.