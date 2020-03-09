Пн, 9.03.2020
Мне приходилось в жизни бороться за себя и за своё дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь Олег Тиньков, бизнесмен

Президент Португалии отправился на карантин из-за Covid-19

Марселу Ребелу ди Соуза

ФОТО: AFP / Scanpix

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза ушел на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса Covid-19, сообщается на его официальной странице.

Отмечается, что ранее президентский дворец посетили ученики школы, в которой был обнаружен случай заражения коронавирусом.

На данный момент 71-летний глава Португалии не имеет признаков болезни, это лишь меры предосторожности, сообщили в администрации президента. 

За состоянием  здоровья Марселу Ребелу ди Соуза будут наблюдать врачи в резиденции.

По последним данным, в Португалии зафиксировано 30 случаев заболевания Covid-19.

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