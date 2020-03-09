LTV7: Рига больше не будет строить социальное жилье

В Европейском союзе средний показатель наличия социального жилья по сравнению с остальным жилым фондом держится на уровне 8%, а в Латвии этот показатель 0.4%. В целом по стране в жилье остро нуждаются 7000 тысяч человек.

В Риге сейчас в очереди на социальное и муниципальное жилье в 10 разных регистрах стоит больше 3000 человек.

Весной этого года в столице откроется новый комплекс социального жилья Рижский центр здоровья "Болдерая". Это последний реализуемый проект.

"В ближайшие три года не будет нового социального жилья", – сказала Русскому вещанию представитель Департамента жилья и среды Рижской думы Ингрида Мутьянко.

После завершения строительства в распоряжении у столицы будет 20 социальных домов и 48 муниципальных. Еще у города есть 360 социальных квартир в различных многоквартирных жилых домах города.

Кроме этого в Риге сейчас огромные проблемы со сьемом жилья, особенно у молодых семей. Но и муниципальное жилье город не строит уже последние 10 лет.

Сейчас у Риги на реализацию строительных проектов есть возможность брать ссуды в Госскассе по очень выгодным условиям. На сумму до 20% от оборотных средств города. Это примерно 200 миллионов евро.

В Департаменте жилья и среды Рижской думы говорят, что лимит поручительств исчерпан и Рига больше не может строить, поскольку муниципальная строительная компания Rīgas pilsētbūvnieks имеет долговые обязательства за предыдущие проекты порядка 80 млн. евро.

Однако эту информацию опровергают в Министерстве финансов.

"Рига не обращалась за ссудами. Но и без этих ссуд у Рижской думы есть возможности реализовать такие проекты. В 2019 году подоходный налог с населения пополнялся очень хорошо и дополнительно к тому, что Рижская дума планировала, она получили еще 70 миллионов евро. Это может быть тем самым возможным ресурсом с помощью, которого город может реализовать свои строительные проекты", – говорит представитель Минфина Алексис Яроцкис.

Тем временем регионы активно строят муниципальное жилье для своих жителей.

Так, например, в Валмиере очень маленький рынок аренды жилья, а каждый день в город приезжают на работу 7000 человек. Им нужно где-то жить.

В 2018 году Валмиера сдала в эксплуатацию современный жилой муниципальный комплекс на 150 квартир. Здесь нет очереди на жилье в классическом представлении. Право на аренду муниципальной квартиры разыгрывается на аукционе. Желающий снять жилплощадь соревнуется с другими претендентами, и платит муниципальной компании от 300 до 600 евро только за право заключить договор сроком на три года.

Впрочем, двухкомнатная квартира-студия площадью около 40 метров обойдется квартиросьёмщику недешево – в 200 евро. По 5 евро за квадратный метр. Плюс коммунальные платежи.

По сути человек за аренду новой квартиры в Валмиере заплатит порядка 300 евро. Это почти рыночная цена на аренду жилья, однако людям есть где жить.