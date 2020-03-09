В Риге выступит Эльдар Джарахов

Эльдар увлекается музыкой с 2008-го года. Его считают одним из первооткрывателей блогерского рэпа в России. На его Youtube-канале более 3 миллионов подписчиков, а на канале его музыкальной группы отметка примерно такая же. Вместе со своим другом они основали коллектив "Успешная группа", которая и принесла популярность исполнителю в интернете.

Сейчас Эльдар вовсю занимается сольной карьерой. Выпущено три клипа на треки с дебютного альбома. Просмотры каждого превышают десятки миллионов. Сам же альбом на данный момент собрал более 7 миллионов прослушиваний в VK Music.

Это первый тур Эльдара, поэтому слушателей ждет много интересного материала. За это время у исполнителя накопилось много мыслей, которыми он хочет поделиться со своими слушателями вживую.

В Риге на фестивале-форуме Fame Fest Эльдар презентует альбом Rock’n’Rofl, который возглавил чарты iTunes и Apple Music меньше чем за сутки после официального релиза.

Напомним, что 2 мая впервые в Риге в зале Atta Centre пройдет первый молодежный фестиваль-форум Fame Fest. Организаторы мероприятия заверяют, что это первый фестиваль, который планирует собрать более 6 тысяч человек.

Спикерами форума будут ведущие блогеры международного уровня, инфлюенсеры, а также эксперты в области СМИ и дигитальном маркетинге.

Среди участников: видеоблогеры, фото-блогеры, текстовые блогеры, эксперты и специалисты отрасли, продюсерские команды и рекламные агентства, специализирующиеся на работе с блогерами.

Главными темами форума станут популяризация своего видео-контента, тренды и тенденции на площадке YouTube и социальных сетей. У участников форума будет уникальная возможность встретиться и пообщаться со всеми выступающими блогерами.