Проект "Крутые мамы" на площадке "Маминого клуба": раз в месяц - интервью с мамами, крутыми в самых разных областях. Они все разные, но у каждой в жизни есть место подвигу!

Сегодня гость рубрики - Ольга Лёзина, автор курса "Чем и как заниматься с малышом", руководитель и педагог студии раннего развития в Риге, педагог-дошкольник, магистр педагогики, мама двоих деток и ведущая развивающих семинаров для детей и их родителей.

- Ольга, ты, не побоюсь этого слова, кумир для многих и многих мам нашей страны. Правда - тобой восхищаются, ты такой положительный пример того, как можно идти против системы ПРОДУКТИВНО: не "мы всё разрушим!", а "мы и в этих обстоятельствах придумаем, как сделать хорошо!". Приехав несколько лет назад в Латвию, ты, наверное, не подозревала, какая сложная здесь ситуация. А осознав - не стала одним из диванных воинов. Ты начала активно действовать, и на данный момент наша маленькая гордая страна богаче на замечательную студию развития для деток, на авторскую методику изучения латышского, на замечательного педагога - и начатое тобой продолжает развиваться! Оль, расскажи, как всё начиналось...

- Я самая обычная мама, такая же, как и все другие: хожу на работу, дети то присмотрены, то нет... Всё как у всех. По образованию я педагог, а как быть родителем - в педвузе не учат. И как специалист я могу работать с классом, я могу работать с группой, я могу научить и детей, и их родителей - как правильно. Но со своими детьми, как мама, строила отношения с самого начала.

Когда у меня родилась дочка - а это был 2005 год - я, общаясь с другими родителями, заметила два диаметрально противоположных подхода к взращиванию детей: либо пусть он растёт (как сорная трава) самостоятельно, мы не вмешиваемся в его развитие, природой всё заложено; либо другой перекос - с рождения таблица Менделеева над головой - и нельзя упустить ни минуты, надо всему и сразу учить малыша!

Я перелопатила массу литературы, чтобы определить для себя - а как Я считаю правильным? Как мне вырастить дочку? И как другие дети - с кем она будет общаться, когда подрастёт?

И я тоже ходила на курсы для молодых родителей - и мне за это не стыдно. Родителями не рождаются - родителями становятся!

Появляется ребёнок - и всё в новинку, всё незнакомо и непонятно. Случаются ошибки. Надо понимать, что и для чего ты делаешь и к чему это приведёт. Ведь и обычный зелёный газон следует поливать, удобрять и подстригать регулярно, чтобы он рос красивым. Дети не растут сами по себе!

ФОТО: "Мамин клуб"

В 2007 году, чтобы помочь родителям сориентироваться, что нужно, а что нет, как реагировать, чего ожидать от ребёнка, я начала читать курсы для родителей по развитию детей "Чем и как заниматься с малышом".

В развитии ребёнка важна своевременность. Не гнать впереди паровоза, но и не затягивать с ключевыми этапами. Каждому возрасту - свой этап, и каждый следующий этап базируется на освоенных предыдущих. Вот приходит ребёнок в первый класс. Родители: "Ой, а он у меня ручку неправильно держит; он не выдерживает сидеть 40 минут неподвижно; он срывает урок"... Но послушайте, ведь вы этого семилетку не вчера в посылке получили, вы его растили семь долгих лет, проходили вместе все его жизненные этапы развития... Вы замечали, где он проседает, и должны были работать над этим!

- Ольга, расскажи о своём детище - "Маматус". Он родился как идея на втором году твоей старшенькой, а теперь это и лекции, и курсы, и семинары для родителей, а также и развивающие занятия для детей, а ещё - латышский для дошколят и школьников...

- Когда дочке пошёл второй годик, я стала выбираться с ней на детские тусовки. Мы искали общения, дочке нужно было социализироваться. Но походив по нескольким детским студиям, я разочаровалась - сработал профессиональный перфекционизм. И решила организовать своё. У нас сложилась замечательная детская группа с занятиями на основе логаритмики и просуществовала в таком статусе около двух лет.

ФОТО: "Мамин клуб"

Когда дочке исполнилось пять - захотелось куда-то выбираться почаще, ездить на экскурсии. Тут и родилось название "Маматус". Я придумала формат детско-родительских экскурсий. Почему? Во-первых, мне интересно больше узнать о Латвии. Во-вторых, интересно пообщаться со своим ребёнком, посмотреть, что ему нравится, обсудить новое... Я звонила в интересные места, договаривалась об экскурсиях, собирала народ с детьми. И мы ехали и классно проводили время!

А потом... дочь подросла, и для меня наступил переломный момент: или мой формат идёт дальше за её возрастом, или я остаюсь с малышами? И я решила остаться с малышами. По первому образованию я школьный педагог, преподаватель иностранного языка. Но то, что я стала заниматься с малышами - это не регресс, а прогресс! Это вызов, и ещё какой. Ведь если маленькому неинтересно, он просто развернётся и уйдёт.

Я не могу ему сказать: "Садись и слушай, я буду тебя учить"! Удержать внимание дошкольника непросто! И мало того что я должна заинтересовать его, он ещё не должен устать. Их ресурс внимательности быстро кончается. А ещё - в группе родители. И их заинтересовать надо тоже!

ФОТО: "Мамин клуб"

А дальше моя дочка пошла в школу. И тут остро встал вопрос освоения латышского языка. Что меня удивило: проходят тему "Школа", на дом задано выучить 13 слов. Мы сидели весь вечер и учили их... На следующий день спрашиваю дочку: "Ну как, отвечала на уроке?" - "Нет, мам, нас не спрашивали, мы новую тему взяли - "Город"! Как так?! Я пролистала всю книжку и поняла, что повторения там попросту не предусмотрено. Это что получается: первоклассник на родном русском языке разучивает буквы-слоги, а на латышском вот так вот: учи за раз по 10-15 новых слов, выписывай их в словарь, и при этом нет времени на повторение!

ФОТО: "Мамин клуб"

Сходила к учительнице, поговорили. Я поняла, что системы нет, требования непонятны. И я решила действовать сама: взяла те учебники, которые были, выписала материал, который нужно освоить, и написала программу; собрала мини-группу из двух человек (а язык именно и учится живее всего в группе!) - и мы занимались несколько месяцев. Этого хватило дочке до третьего класса! А дальше она уже пошла сама.

Я считаю, что основная задача первого класса - научить ребёнка не каким-то определённым знаниям, а научить учиться; полюбить учёбу, получить навык, как понимать, запоминать новое - и радоваться этому. Я говорю своему нынешнему первокласснику: "Ты представляешь - ведь ты сейчас учишься, и это - на всю жизнь! Смотри, вот буквы - раньше ты их не знал, а теперь знаешь и будешь знать уже всю жизнь - и читать, и писать всё, что захочешь! Книги, рассказы, истории!".

ФОТО: "Мамин клуб"

Поняв, что ситуация в Латвии такая, какая есть, и возврата не будет, и такая программа нужна многим детям - я стала писать программу обучения. Я хочу, чтобы русские дети изучали латышский в удовольствие, с яркими и интересными пособиями! И школьники, и малыши в детских садах. Я создала также группу в Facebook ("Латышский язык - детям!"), где делюсь своими наработками, идеями. И пусть меня читают не только родители, но и конкуренты, ничего. Всё равно так, как я, не сделают. (Смеётся.) Зато родители берут идеи и пользуются.

Я хочу сломать стереотип, что изучение латышского - это только скучные серые распечатки, таблицы.

Школьникам я даже задания распечатываю на тонированной бумаге. Чтобы у ребёнка не было ощущения унылости и беспросветности.

Когда я нашла первых педагогов, чтобы запустить программу в действие, мы много обсуждали ход процесса. Они удивлялись: "Ольга, нас ТАК не учили работать!". Мы переписывали конспекты, рабочие листы по-новому. Потому что так, как оно есть сейчас - оно не работает. Другой принцип работы. Речь надо вызвать!

Почему не работает приём "Расскажи мне про себя..." - может, он стесняется; может, не находит нужных слов; может, элементарно не хочет разговаривать!

ФОТО: "Мамин клуб"

Стимулируя разговор с помощью карточек, мы освобождаем ребёнка от стеснения и зажатости в его ситуации. Если, например, у ребёнка нет брата, то что же, он слово "брат" учить не должен?

Ведь родной язык малыш слышит ещё до рождения. И потом лет до двух-трёх нащупывает речь, пробуя его по слогам, путая окончания... Годам к пяти он наконец говорит практически чисто. И тем не менее свой родной язык мы продолжаем познавать всю жизнь. Так как же русский ребёнок, придя в первый класс, сможет начать выполнять задания на уроках латышского на одном уровне с первоклассником-латышом?! А тем не менее задачки у них в настоящее время почти одинаковые, учебники - одни и те же.

У нас сейчас нет этих нескольких лет, чтобы "нащупать" латышский, наслушаться его, а потом начать говорить простенько. Нам в школе уже его нужно знать. Поэтому на моих занятиях мы используем методы интенсивного изучения языка. Многократные повторения фраз. Мы не даём в теории таблицы с окончаниями, приставками, падежами, мы учим живым фразам. И дети слушают язык и начинают понимать и говорить.

- Ольга, минутка провокации: скажи, почему нельзя просто взять и пойти в латышскую школу?

- Ну почему нельзя?.. Можно, конечно. Многие так и делают. Если ребёнок "потянет" - почему нет? Сколько людей, столько и мнений!

- Ты рассматривала такую возможность для своих детей?

- У старшей были некоторые особенности, нарушения фонематического слуха. Было направление в логопедический садик. Поэтому она имела определённые сложности с освоением речи. Правда, мы с ней занимались очень много, и в целом она была отлично развита. А потом и речь подтянулась! В 6,4 дочку повели в первый класс! Но как "логопедического" ребёнка я могла отдать её только в школу с родным языком обучения. Почему в латышскую школу не пошёл младший? Ну, хм... это наш семейный выбор. Мы много обсуждали, взвешивали все за и против... Повторюсь, сколько людей, столько и мнений.

ФОТО: "Мамин клуб"

Мне мамы говорят: "Что делать, он учиться не хочет!". А я говорю: "Конечно, не хочет! Он чупа-чупс хочет, мультики хочет, играть хочет! И сколько бы он ни рос - до двух лет, до пяти, до десяти, до двадцати - всегда найдётся что-то весёлое, что ему будет интереснее, чем учёба. Но на то мы и учимся заниматься с ребёнком - чтобы заинтересовать его и направить в нужное русло!".

Знаете, в странах, где много народу и большая конкуренция - ребёнка с детства приучают к этой конкуренции и ставят в рамки. Если ты не поступишь - поступит твой сосед! Здесь у нас дети более изнеженные, расслабленные.

- Как же удержаться на грани - и не сломать ребёнка чрезмерными требованиями, и не вырастить инфантила?

- У меня главный критерий - чтобы мне потом самой не было стыдно перед ребёнком за мои действия (или бездействие). Понятно, что выросший ребёнок всегда найдёт, к чему придраться и за что упрекнуть! Но в целом...

- Как ты считаешь, в ребёнке важнее развивать его сильные качества или, наоборот, уделять внимание слабым сторонам - а в чём силён, он и сам пробьётся?

- Как маме мне было важно вырастить жизнеспособного ребёнка. А дальше - конкурентоспособного. Вообще я уверена, что все приобретённые навыки в жизни пригодятся - только ты не знаешь заранее, как и когда. Вот я ходила в музыкальную школу. Потом, казалось, мне это никак не пригождалось в жизни. Зато сейчас я на занятиях с малышами пою, мы используем музыкальные игры. Далее, я ходила в кружок рукоделия. Теперь эти навыки помогают мне мастерить пособия для занятий - вязать, шить, вышивать. И я точно знаю, что мои материалы для занятий - уникальны!

Моя родительская задача - дотянуть до 18 лет, заложить моральные нормы, дать правильные ориентиры. Дети ведь ждут от нас поддержки, нуждаются в мудром совете.

- На данный момент "Маматус" - не только лекции, семинары и образовательные занятия для детей. Теперь в твоей копилке - обучающая книжка "Латышский - детям!", изданная в Zvaigzne ABC. Расскажи о ней поподробней.

- Это государственное издательство, а значит - книжка может (и вероятнее всего, так и будет!) пойти в детские сады для обучения деток латышскому языку.

Также у меня есть и самиздатные пособия - с заданиями "на липучках". Печатные издательства технически не могут такое сделать, поэтому я делаю их вручную - ламинирую, каждую карточку нужно вырезать... Большой тираж для такого формата пока невозможен.

Я учить люблю, с детьми заниматься. А продавать, распространять - это не моё. (Смеётся.) У меня была возможность открыть детский сад. Но это означало бы засесть за административную работу - а я не этого хочу, я хочу учить детей! Я не администратор.

Мне давно хотелось сделать яркое, эффективное пособие для родителей. Многим хочется позаниматься с ребёнком дома. Книжки для латышских детей не всегда подходят - в них слова и обороты порой слишком сложные для начального этапа.

Сначала мне хотелось запустить канал на YouTube: дети смотрят и запоминают, напевают, подговаривают за героями.

Но даже хорошие идеи разбиваются о суровую реальность: для качественной работы нужны средства.

Поэтому идея трансформировалась в пособие с карточками: они напечатаны прямо в книжке. Родители вырезают карточки, читают задание и играют с ребёнком. В книжке подробно написано, как и что нужно делать, чтобы малыш быстрее и правильнее запомнил новые слова и выражения.

- Оль, за эти годы ты вышла, можно сказать, на государственный уровень. Расскажи о своём опыте общения с госструктурами.

- Да, ходила в Агентство латышского языка: почему нет никаких пособий для занятий латышским, сборников дополнительных упражнений? - "Ой, а мы не подумали!". А я им : "А давайте напишем!". - Они: "Не стоит, сейчас пойдёт реформа, и мы уже новые учебники пишем!" - вот два года прошло... У них есть онлайн-занятия, игры. Но всё бессистемно. Возможно, позже получится с ними сотрудничать.

- Ольга, скажи, вот этот год обучения после реформы - он сказался на твоих детях?

- Да, конечно сказался. Успеваемость вниз поползла. Вот, например, приходит со школы старшая, чуть не плачет: "Мам, у меня шестёрка по физике - я не поняла задачу!". А я и сама знаю, что на русском она эти задачи решает!.. По математике пришлось выписать все термины в тетрадку: "луч", "пересечение", "вершина" - и учить...

С младшим тоже не всё гладко. Он в этом году как раз пошёл в первый класс, и он не знает, что раньше учили по-другому, всё было на русском. Он сразу привыкает к такой системе, какая действует сейчас. Ну а я вижу, что в школах учителя не перестроились. Я как-то ходила разговаривать с нашей учительницей латышского - просила научить их писать. Ведь раньше мы учили латышский только на уроках латышского и могли себе позволить первый год рисовать только закорючки в прописях. А теперь у нас на латышском и задачки по математике, и природоведение, и дневник надо заполнять тоже на латышском. А мы буковки ещё не все научились писать!

ФОТО: "Мамин клуб"

На занятиях латышским я говорю мамам: "Учите детей понимать задания" - это очень важно! Ведь этих слов - "подчеркни", "обведи", "назови" - их не так много, десяток-полтора. А как мы обычно поступаем? Подходит ребёнок с тетрадкой: "Мам, что здесь выполнить надо?" - и мы, прочитав за него, переводим: "Смотри, здесь нужно закрасить, а здесь - найти различия". И ребёнок так и не понял сам ничего, просто сделал, как вы сказали. А слова так и не запомнились. Учите, учите детей самих читать задания и понимать их!

Сейчас многие мои бывшие "студенты" - уже школьники. И когда родители с гордостью рассказывают, как ребёнок подготовлен к школе, как справляется, как его хвалят учителя, мне так приятно! Я радуюсь и горжусь вместе с ними!

- Оль, а мы гордимся тем, что у нас, мам Латвии, есть ты! Спасибо тебе за это интервью, за откровенный и подробный рассказ о себе и том, как всё шло эти годы - а шло непросто! И я уверена, после этой первой книги мы увидим продолжение. Спасибо тебе за неравнодушие, за то, что вкладываешь душу в занятия с нашими детками!