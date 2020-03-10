Победа Муйжниекса над самоуправством Кабмина: правительство не станет обжаловать решение суда

Она пояснила, что приговор не будет обжалован в апелляционном порядке, так как за подачу жалобы выступили только две из пяти правящих партий - Новая консервативная партия и национальное объединение VL-TB LNNK.

Теперь в течение трех недель Министерство образования и науки (МОН) подготовит новое решение, и правительство еще раз рассмотрит вопрос об утверждении Муйжниекса ректором ЛУ.

10 февраля суд признал противоправным и отменил решение правительства от 29 августа прошлого года не утверждать Муйжниекса на должности ректора.

Как сообщалось ранее, в конце августа после долгой дискуссии правительство решило не утверждать Муйжниекса в должности ректора ЛУ, потому что, с точки зрения МОН, в процессе выборов ректора был нарушен порядок, предусмотренный законом о высших учебных заведениях и законом "О конституции Латвийского университета".

Тем не менее 30 сентября Административный районный суд приостановил неблагоприятное для Муйжниекса решение Кабинета министров о том, чтобы не утверждать его в должности ректора вуза.